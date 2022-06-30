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彰化縣長選戰開打 綠基層串聯輔選藍批團結假象

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
立委黃秀芳將接受民進黨徵召，挑戰彰化現任縣長王惠美。記者林敬家／攝影
立委黃秀芳將接受民進黨徵召，挑戰彰化現任縣長王惠美。記者林敬家／攝影

立委黃秀芳將接受民進黨徵召，挑戰彰化現任縣長王惠美，今天民進黨彰化縣議會黨團及各公職候選人齊聚彰化縣府廣場，展現團結一心，目標要贏回彰化，不過先前極力爭取參選縣長的前彰化市長邱建富未現身，對此黃秀芳指出，邱前市長已特別告知她全力支持她，打贏2022年選戰。

國策顧問魏明谷、黨籍立委陳素月、陳秀寶以及多名黨籍彰化縣議員參選人都齊聚大串聯，啟動輔選列車，黃秀芳表示，感謝黨中央徵召，也要感謝前彰化市長邱建富、前彰化縣長魏明谷承讓，她承擔起責任也期待黨公職及黨籍參選人一起拚。

黃秀芳也說，從擔任前縣長周清玉助理開始，大半輩子都投入政治，距離大選時間匆促，今年這仗艱困，必須以最快速度一起打拚贏回執政。

她指出，王縣長在執政四年，彰化人口流失、勞工薪資最低、勞動力人口外移嚴重，王縣長任內許多重大建設拖延，彰化即將建縣300年，盼過往光榮在2022年找回來。

國民黨彰化縣黨部表示，四年前民進黨號稱團結的彰化隊無法掩飾執政無能的中央隊，四年來治國無方，但選舉至上的中央隊，施政採雙標，逢藍必反，卡關縣政，彰化的鄉親點滴在心頭，因此民進黨因為地方選舉派系分裂而刻意營造的團結假象，原班人馬再度重來，相信縣民們心中自有一把尺，民進黨選舉的招數可以停止。

立委黃秀芳將接受民進黨徵召，挑戰彰化現任縣長王惠美，今天民進黨彰化縣議會黨團及各公職候選人齊聚彰化縣府廣場，展現團結一心。記者林敬家／攝影
立委黃秀芳將接受民進黨徵召，挑戰彰化現任縣長王惠美，今天民進黨彰化縣議會黨團及各公職候選人齊聚彰化縣府廣場，展現團結一心。記者林敬家／攝影
立委黃秀芳將接受民進黨徵召參選彰化縣長，國策顧問魏明谷、黨籍立委陳素月、陳秀寶以及多名黨籍彰化縣議員參選人都齊聚大串聯，啟動輔選列車。記者林敬家／攝影
立委黃秀芳將接受民進黨徵召參選彰化縣長，國策顧問魏明谷、黨籍立委陳素月、陳秀寶以及多名黨籍彰化縣議員參選人都齊聚大串聯，啟動輔選列車。記者林敬家／攝影

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