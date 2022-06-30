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售電回饋年收750萬！中捷北屯機廠太陽光電今試運轉

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中捷運北屯機廠設置太陽光電設施，目前已完成48%，今起併聯發電試運轉，年底全部完工後，估計年發電量715萬度，售電給台電可回饋750萬元。圖／台中捷運提供
台中捷運北屯機廠設置太陽光電設施，目前已完成48%，今起併聯發電試運轉，年底全部完工後，估計年發電量715萬度，售電給台電可回饋750萬元。圖／台中捷運提供

經濟部宣布調漲電價，用電大戶電價大漲15%，台中捷運預估每年電費支出將增加800萬餘元。台中捷運今表示，北屯機廠太陽光電發電設備今起掛表並聯試運轉，開始售電給台電，目前已完成48%太陽能板設置，預計年底可完成總設置容量為5722峰瓩（kWp），每年可發電715萬度，回饋金約750萬元。

台中目前只有中捷綠線，營運持續虧損，加上電價大漲，增加營運壓力。台中市推動綠能光電設置，中捷公司去年8月起，推動北屯機廠太陽光電發電系統設置工程，在北駐車場、各停車場、維修廠及行政大樓等建物屋頂，共設置1.65萬片太陽能板，總設置容量達5722kWp。

中捷表示，這是國內軌道界最大單一案場，工程共分為3期，目前已完成2期作業，已完成的設置容量為2771kWp，今天掛表並聯試運轉，開始售電給台電；總設置容量為5722峰瓩（kWp），預計年底可全部完工。

中捷表示，台中地區擁有良好的氣候與充分的日照條件，預估全場域完工後，每年預計可發電715萬度，發電度數可供1827戶家庭用電，年減碳量高達3639公噸，相當於42座文心森林公園的二氧化碳吸附量；中捷可獲得售電回饋金額約750萬元。

中捷公司表示，設置太陽光電發電設備兼具發展綠能、增加收入的效益，也是公司多角化經營的一部分，近期經濟部宣布調漲電價，捷運等用電大戶電價將漲15%，每年電費支出預估增加800多萬元，售電收入可彌補電價調漲的營運成本壓力。

台中捷運北屯機廠設置太陽光電設施，目前已完成48%，今起併聯發電試運轉，年底全部完工後，估計年發電量715萬度，售電給台電可回饋750萬元。圖／台中捷運提供
台中捷運北屯機廠設置太陽光電設施，目前已完成48%，今起併聯發電試運轉，年底全部完工後，估計年發電量715萬度，售電給台電可回饋750萬元。圖／台中捷運提供
台中捷運北屯機廠設置太陽光電設施，目前已完成48%，今起併聯發電試運轉，年底全部完工後，估計年發電量715萬度，售電給台電可回饋750萬元。圖／台中捷運提供
台中捷運北屯機廠設置太陽光電設施，目前已完成48%，今起併聯發電試運轉，年底全部完工後，估計年發電量715萬度，售電給台電可回饋750萬元。圖／台中捷運提供

台中捷運 電價

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