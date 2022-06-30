台中北屯增設2校獲核定補助 綠營民代：盼市府加速建校

民進黨立委莊競程今天說，台中市政府規畫在北屯區文小5增設國小、文中5增設國中，經與同黨的台中市議員曾朝榮爭取，教育部同意一次核定、分3年補助新建校舍經費3億8080萬元，紓解超額新生與學生跨學區就讀問題。兩人對於經費爭取到位非常開心，盼市府加速工程進度，便利學子就近入學、家長安心。

莊競程說明，北屯區近年人口成長快速，總人口數逾29萬人，是台中人口最多的行政區，也是大台中地理中心，新興教育區面臨超額新生與學生跨學區就讀的問題嚴重，許多家長都非常關心，加速新設學校興建案迫在眉睫。

曾朝榮指出，目前北屯區水景里、軍功里、和平里、廍子里人口成長快速，部分國中小學生爆滿，新興社區需要新建國中小，他多次於市議會發聲，建議市府盡速評估學齡前人口狀況與遷進人口成長情形，研擬新建國中小，以紓解學區滿額現象。

莊競程說，服務處今接獲教育部函，同意補助台中市教育局「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫」，其中北屯區文小5增設國小、文中5增設國中校舍新建工程部分經費3億8080萬元，且將以納入預算，以「一次核定，自今年起分三年補助」方式辦理。

莊競程指出，曾朝榮多次向他反應，希望積極向中央爭取專案補助經費，協助地方發展建設，例如北區、北屯區有多所高中、國中小，礙於經費不足，出現操場年久失修，損壞情形嚴重，他邀集教育部體育署等單位會勘，成功爭取中央上億元補助整修經費。

曾朝榮說，他爭取地方建設不遺餘力，包括東山高中升格為完全中學、軍功國小第四期校舍興建工程、松竹國小川廊興建、廍子國小新建施工等，大大改善教學環境。