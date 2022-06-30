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農田水利署彰化處長將退休 吳音寧表哥呼聲高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農田水利署彰化管理處處長劉淑華（左五）即將屆齡退休，誰是接班人備受關注。記者簡慧珍資料照片
農田水利署彰化管理處處長劉淑華（左五）即將屆齡退休，誰是接班人備受關注。記者簡慧珍資料照片

農田水利會與農民關係密切，曾被視為選舉的有力輔選組織，改制為農田水利署之後，動員力量仍不可小覷，水利署彰化管理處處長即將屆齡退休，接任人選備受關注，目前呼聲最高的是縣議員黃盛祿；今天他表示，未被徵詢，但若上級詢問，他再來考慮此事。

彰化農田水利會2020年10月改制為農田水利署彰化管理處，水利會原總幹事劉淑華接任第一任處長，近兩年的任期內納管老舊及過去沒服務的灌排，例如發包內三排水，去年（2021）上半年全台大旱，調節彰化平原灌溉水源，被譽為台灣穀倉的彰化未休耕。她的平實穩健作風讓水利署彰化管理處安然度過改制可能發生的動盪。

劉淑華即將在7月16日屆齡退休，水利署彰化管理處處長誰來接任備受關注。水利署彰化管理處轄下有382名水利小組長，分布全縣26鄉鎮市、589村里，動員力量大，尤其年底彰化五合一選舉將屆，未來又有2024總統和立法委員大選，彰化管理處處長人選顯得格外重要。

彰化縣北斗區一名政界人士指出，彰化農田水利會改制水利署彰化管理處，由水利會過度到管理處的主管可延任一年，第二任處長就必須具備公務人員任用資格，不是誰想來就能來接任。

有意爭取水利署彰化管理處處長一職，目前浮上檯面的是縣議員黃盛祿。黃盛祿63歲，從彰化縣警察局北斗警分局偵查隊長退休投身政治，當選第十六、十七屆溪州鄉長，現任第十九屆彰化縣議員，參加民進黨黨內初選爭取連任第廿屆縣議員失利，始終質疑黨內初選有弊端的他近日沈潛。

黃盛祿的舅舅是田園作家兼總統府資政吳晟（本名吳勝雄），表妹吳音寧，都是長期關注台灣農業發展的有力人士，建言在綠營中占有相當分量，因此地方認為黃盛祿有公務人員任用資格又有行政經驗，是呼聲最高又最有希望出線的人選。

黃盛祿說，近日生活如常，黨內初選的事沒困擾他，關於接任彰化水利會會長、農田水利署彰化管理處長一職的聲音已盛傳多年，每次有這方面人事異動，大家總是想到他，這次處長即將退休，他沒被徵詢是否有出任意願，若上級詢問，他再來考慮。

水利署 農田水利會

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