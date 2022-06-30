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勘查台中沙鹿淹水 盧秀燕：精進排水系統加強防汛效能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中昨天下午大雷雨，市長盧秀燕昨晚到沙鹿區南勢里南陽路視察受災民宅、慰問居民，也視察鄰近的排水工程。圖／台中市府提供
台中昨天下午大雷雨，市長盧秀燕昨晚到沙鹿區南勢里南陽路視察受災民宅、慰問居民，也視察鄰近的排水工程。圖／台中市府提供

台中市昨天下午大雷雨，部分地區淹水，台中市長盧秀燕昨晚到沙鹿區受災民宅慰問並勘查，她說市府將持續精進排水系統，加強防汛效能，解決積水問題。

台中市府水利局昨天下午4點成立三級應變中心加強防汛，中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均派員進駐待命，市長盧秀燕昨晚和水利局長范世億、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋到沙鹿區南勢里南陽路三處積水民宅了解情形。

盧秀燕等人也視察鄰近的排水工程，她表示，沙鹿區南陽路的淹水狀況較以往已大幅改善，建設局與水利局會再研議，繼續精進排水系統，為民眾解決積水困擾；盧秀燕表示，感謝地方民代與各區公所同仁，面對突來的災情，第一時間均立即派員或通知相關單位處置，避免災情擴大。

盧秀燕說，南勢里因地勢低窪，原本逢雨必積水，積水高度幾乎高到家中床鋪，在區長代表市府跟地主努力溝通協調下，於109年施作第二條長近40公尺寬排水溝，加強排水，大大改善該區積水情形，昨天適逢瞬間強降雨，一時排水不及，積水至門檻高度，稍晚雨勢漸歇，當地均已退水。

台中昨天下午大雷雨，市長盧秀燕昨晚到沙鹿區南勢里南陽路視察受災民宅、慰問居民，也視察鄰近的排水工程。圖／台中市府提供
台中昨天下午大雷雨，市長盧秀燕昨晚到沙鹿區南勢里南陽路視察受災民宅、慰問居民，也視察鄰近的排水工程。圖／台中市府提供

盧秀燕 台中市長 水利局

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