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台中大雨沙鹿淹水嚴重 市長盧秀燕前往沙鹿勘查
台中市今天下午大雷雨，多處地區淹水，民眾抱怨颱風季節未到就淹水嚴重，台中市長盧秀燕今晚率隊到沙鹿區勘查淹水情形，指示了解原因，盡速改善。
盧秀燕今晚到沙鹿區南陽路了解民宅淹水情形，水利局、建設局長和養工處等單位首長也到場，沙鹿南陽路一處民宅今天下午因大雨淹水。
台中市水利局表示，今天受午後旺盛熱對流影響，台中市帶來短時強降雨，截至下午4時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區1小時累積雨量均超過70mm，均已超過市區側溝及雨水下水道保護標準。
水利局已於下午4時成立三級應變中心加強防汛，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均已派員進駐完成待命，其中中興抽水站已於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸，光明簡易抽水站也於下午4時30分起抽。
統計此次豪雨災情至今日下午4時，水利局受理通報道路積淹水7件，均已立即派員或通知相關單位處置中，目前雨勢稍小，各地區已逐漸退水中，市府將持續監測水情即時處置。
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