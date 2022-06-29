台中大雷雨 沙鹿三條圳變「血紅色」居民驚呆

台中市今天下午大雷雨，許多地區都淹水，沙鹿區也有嚴重淹水，三條圳的河水更變成一片血紅色，附近居民心驚，有人說應該上游水土保持問題。

沙鹿居民今天在臉書沙鹿之美PO出多處淹水照片，居民說上月也曾大淹水，今天沙田路與光華路口再度淹水，看到淹水情形，只有厭世，沒有改善，只有更慘；也有人慶幸自己住的地方沒淹水；更有人擔心，颱風季節還沒到已淹水嚴重，讓大家一聽到豪雨來就心驚膽跳。

也有人PO出三條圳的河水，在大雨過後變成血紅色，網友驚呼「太紅了吧」，有人質疑上游水土保持問題，可能大雨將紅土沖下來的結果。