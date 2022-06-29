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雷神發威！彰化半小時內發生4件疑因雷擊火警案消防急救援

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉竹中巷一欉竹林，疑因雷擊起火，立即調派3輛消防車趕往灌救，在大雨滂沱中，費了約20分鐘，將火撲滅。圖／消防局提供
彰化縣永靖鄉竹中巷一欉竹林，疑因雷擊起火，立即調派3輛消防車趕往灌救，在大雨滂沱中，費了約20分鐘，將火撲滅。圖／消防局提供

彰化縣今天下雷雨交加，分別在芬園鄉、大村鄉、彰化市及永靖鄉接連發生4件疑因雷擊火警，由於時間接近，讓消防人員疲於奔命，幸好均迅速撲滅。

彰化縣消防局今天下午3時43分許，芬園鄉碧園路2段的一家工廠廠房外的變電箱，疑因雷擊突然起火，消防局調派12 輛消防車及19名人員前往搶救，到達現場火已熄滅，並無人員受困。

緊接著，下午4時5分許，永靖分隊接獲警方轉報，指永靖鄉竹中巷一欉竹林，突然起火，立即調派3輛消防車趕往灌救，在大雨滂沱中，費了約20分鐘，將火撲滅。由於當時大雨，應無其他火源，消防局研判是遭雷擊引起。

下午4時6分許，大村鄉中山路一段1巷的一處室外廢棄物突然起火，消防局共出動員林、林厝、彰化及花壇分隊等4個消防分隊，11名消防人員前往灌救，抵達時，民眾已自行撲滅，報案人員稱是遭雷擊起火。

16時12分許，消防局又接獲彰化市彰南路三段燒烤店火警，現場燃燒廁所塑膠隔板，共出動各式消防車22輛、救護車1輛、消防人員計43名前往搶救，燃燒面積3平方公尺，火勢完全撲滅，無損失及無人員傷亡，報案人員表示是因雷擊造成火警。

消防局長施順仁表示，近來午後的雷陣雨,也夾雜著閃電與雷聲，如不慎遭受雷擊，也常造成嚴重的人命傷亡與財產損失，建議民眾：

1.凡是較高的樓房一般要安裝避雷針、避雷帶和避雷網。

2.雷電通常擊中最高物體的尖頂，孤立高大的樹木及建築物最易遭雷擊。所以，人們在雷雨天身處戶外時，應注意雷電傷害。

3.不要在大樹底下避雨。在打雷時最好離大樹5米遠，下蹲並雙腳並攏。

4.在曠野或無法及時躲入有防雷設施的建築物內時，應遠離樹木和電線杆。如果來不及遠離高大物體，應找幹燥絕緣物放在腳下，而不應將腳放在濕地上。

5.不要拿著金屬物品在雷雨中停留，因為金屬物品屬於導電物質，在雷電天氣中有時能夠起到引雷的作用。

6.不要在水邊停留，切勿遊泳或從事其他水上運動，應盡快離開水面以及其附近空曠場地，擦乾身體，尋找地方躲避。

7.在空曠場地不宜打傘。

彰化縣芬園鄉碧園路2段的一家工廠廠房外的變電箱，疑因雷擊突然起火。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉碧園路2段的一家工廠廠房外的變電箱，疑因雷擊突然起火。圖／消防局提供
彰化市彰南路三段燒烤店疑因雷擊造成火警，燒毀廁所塑膠隔板。圖／消防局提供
彰化市彰南路三段燒烤店疑因雷擊造成火警，燒毀廁所塑膠隔板。圖／消防局提供

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