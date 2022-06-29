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台中暴雨！機車騎士力抗「中港河」畫面曝光 網驚呼：在溯溪

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台中暴雨！機車騎士力抗「中港河」畫面曝光 網驚呼：在溯溪

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享一段台中市區暴雨畫面，只見機車騎士奮力對抗湍急水流，誇張景象令人驚呼連連。圖／擷自爆廢公社
網友分享一段台中市區暴雨畫面，只見機車騎士奮力對抗湍急水流，誇張景象令人驚呼連連。圖／擷自爆廢公社

中央氣象局今（29）日下午發布大雷雨特報，台中市出現短時間強降雨，陸續有民眾將災情畫面PO網。其中一段「機車騎士力抗中港河」的影片讓網友頗為吃驚，誇張雨勢讓鄉民驚呼「可以泛舟了」。

台中下午暴雨頻傳道路淹成小河，一名網友在「爆廢公社」上傳一段「機車騎士溯溪」的影片，只見午後暴雨讓台中鬧水災，一名機車騎士奮力對抗湍急水勢，幾番嘗試後機車仍紋風不動，只得靠著另一名騎士幫忙從後方推車才能蹣跚前進，誇張畫面讓原PO大嘆「找不到形容詞來形容這雨勢」。

畫面曝光後瞬間吸引網友回應，「這是在溯溪吧」、「這是馬路還是河流？」、「中港滑水道上線了嗎」、「不就鮭魚逆流而上嗎？國家地理頻道演很多次了」、「要不是背景那排機車，我還以為有人騎速克達溯溪」、「什麼時候陸地也能乘風破浪了？這氣候太恐怖了」；另外許多網友好奇事發路段在台中何處，原PO也在推文回應是台灣大道

畫面被分享到PTT同樣引起熱議，鄉民紛紛驚嘆「不說我還以為他們是在河川上面牽車」、「水上摩托車啊」、「可以泛舟了」、「這可以騎？我不信，會拋錨吧」、「大驚小怪，20年前就那樣了」、「不然為什麼要叫中『港』路？」、「台灣大圳」。

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