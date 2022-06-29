聽新聞
test
0:00 / 0:00
午後暴雨超過側溝下水道保護標準 中市府持續監測災情
台中今午後受旺盛熱對流影響，突帶來短時強陣雨，中市水利局指出，截至下午4時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區，1小時累積雨量均超過70mm，已超過市區側溝及雨水下水道保護標準，目前雨勢較小，各地也逐漸退水中，將持續監測水情即時處置。
台中市水利局表示，已於下午4時成立三級應變中心加強防汛，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均已派員進駐待命。其中中興抽水站已於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸，光明簡易抽水站也於下午4時30分起抽。
水利局統計，此次豪雨災情至今下午4時，受理通報道路積淹水7件，均已立即派員或通知相關單位處置中，目前雨勢稍小，各地區已逐漸退水中，市府將持續監測水情即時處置。
水利局表示，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾可於手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言