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午後暴雨超過側溝下水道保護標準 中市府持續監測災情

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市水利局表示，中興抽水站於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸。圖／中市水利局提供
台中市水利局表示，中興抽水站於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸。圖／中市水利局提供

台中今午後受旺盛熱對流影響，突帶來短時強陣雨，中市水利局指出，截至下午4時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區，1小時累積雨量均超過70mm，已超過市區側溝及雨水下水道保護標準，目前雨勢較小，各地也逐漸退水中，將持續監測水情即時處置。

台中市水利局表示，已於下午4時成立三級應變中心加強防汛，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均已派員進駐待命。其中中興抽水站已於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸，光明簡易抽水站也於下午4時30分起抽。

水利局統計，此次豪雨災情至今下午4時，受理通報道路積淹水7件，均已立即派員或通知相關單位處置中，目前雨勢稍小，各地區已逐漸退水中，市府將持續監測水情即時處置。

水利局表示，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾可於手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。

今天下午3時許雷雨集中於台中、彰化一帶。圖／中市水利局提供
今天下午3時許雷雨集中於台中、彰化一帶。圖／中市水利局提供

水利局 台中市 氣候變遷

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