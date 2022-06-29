午後暴雨超過側溝下水道保護標準 中市府持續監測災情

台中今午後受旺盛熱對流影響，突帶來短時強陣雨，中市水利局指出，截至下午4時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區，1小時累積雨量均超過70mm，已超過市區側溝及雨水下水道保護標準，目前雨勢較小，各地也逐漸退水中，將持續監測水情即時處置。

台中市水利局表示，已於下午4時成立三級應變中心加強防汛，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均已派員進駐待命。其中中興抽水站已於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸，光明簡易抽水站也於下午4時30分起抽。

水利局統計，此次豪雨災情至今下午4時，受理通報道路積淹水7件，均已立即派員或通知相關單位處置中，目前雨勢稍小，各地區已逐漸退水中，市府將持續監測水情即時處置。