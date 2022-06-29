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影／雨炸南投！水淹土地公廟 廟公坐桌上等水退

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
午後暴雨，南投草屯芬草路一處土地公廟淹成小池塘，廟公只能坐在桌上，苦等積水消退。圖／讀者提供
午後暴雨，南投草屯芬草路一處土地公廟淹成小池塘，廟公只能坐在桌上，苦等積水消退。圖／讀者提供

南投縣今天午後出現間歇性大雷雨，草屯部分地區傳淹水災情，其中芬草路最為嚴重，巷道淹水不僅淹到小腿肚，水更淹進當地一間土地公廟，整間廟更淹成了小池塘，廟公只能呆坐在廟內桌上，無助地看著水勢消長，痴痴的等著雨水消退。

南投草屯今天下午3時許下起滂沱大雨，造成多處地方積水，當地芬草路一帶周邊巷道瞬間淹成小河流，停在路旁汽車只露出半個輪胎，水深淹到小腿肚，最深處至少達30公分，鄰近住戶則趕緊拿起水桶勺水，就怕淹進家裡。

當地居民說，下午突然如其來的大雨，雨大到像「用倒的」、「用摔的」一般，短短不到15分鐘就淹起來了，整條巷子路面積水後，不少機車怕拋錨，索性暫時停靠在鄰近住家騎樓，一有汽車強行通過積水，積水就像海浪般打上騎樓。

而明正里當地的土地公廟「明正福德祠」更慘，因大雨導致的瞬間積水，根本無從阻擋，廟公只能看著水勢變高，一會兒就讓整間廟成了小池塘，停在廟前的機車也被淹到腳踏板，面對如此慘況，束手無策的廟公只能坐在桌子上發呆。

對此，明正福德祠廟公表示，因該廟宇所在位置地勢較低，要是遇到像這樣瞬間豪大雨，多少都會淹水，但這次真的淹得比較嚴重，感覺很無奈，但也「沒法度」，現在就只能等雨水消退，之後再清理內外環境了。

午後暴雨，南投草屯芬草路一處土地公廟淹成小池塘。圖／讀者提供
午後暴雨，南投草屯芬草路一處土地公廟淹成小池塘。圖／讀者提供

淹水 南投 雨水

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