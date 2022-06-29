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竹山豪大雨瞬間雨量上百公釐 縣道149山洪夾帶泥流而下
南投縣今日下午兩點起開始強降雨，竹山鎮地區是雨量最多的地區，僅僅是桶頭一地，1小時內就降下了超過100公釐的雨量，處處山洪夾帶泥流而下，部分路段暫時封閉，而竹山鯉南路附近的車店仔土地公廟前，同樣積滿了泥沙和黃土，且在149縣6.6公里處，有拳頭大小的落石掉下，竹山分局立刻派出警力擺起三角錐警戒，提醒民眾改道或小心通過。
中央氣象局下午發布豪雨特報，警戒地區集中在中部，像是苗栗縣、雲林縣、南投縣、臺中市、彰化縣等地區，竹山地區更是從下午兩點起，從雨量觀測發現，桶頭地區先開始下起大雷雨，雷鳴不已中雨來得又急又快，小時雨量超過100公釐，而下午三點起，竹山集山路交流道前，更在1小時內下了118.5公釐的豪雨。
民眾率先回報集山路，從三點左右就開始大範圍積水，大量的雨水來不及宣洩，造成前往國道三號的車輛，有的拋錨故障在水中，有車輛因為水位過深，紛往地勢較高的地方停靠。
竹山分局過溪派出所14時30分也回報鯉南路149線4.8公里處，發現有山洪夾帶土石而下，造成現場鯉南路往瑞竹、桶頭方向雙向封閉，警方不但擺起三角錐管制通行，也由里長通知通報南投工務段派員搶通。
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