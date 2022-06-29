台中豐原雷擊高壓電線掉落停電逾30分 轎車輪胎深陷積水

台中今午突狂風暴雨，各區域皆傳出積水災情，豐勢路二段水轎車輪胎深陷積水，豐原區更有高壓電線遭雷擊掉落，導致西勢路一帶停電逾30分鐘，台電隨即派人趕至現場查修，目前已復電，但搶修工作需停電265戶，預計晚間8時修復完成。

台中今午突降下狂風暴雨，雷擊聲更是此起彼落，灰暗的天空不斷展現出閃電光芒，雷聲隆隆作響；豐原區成功路、安和路、社興街西勢路一帶更驚傳停電逾30分鐘，隨後在台電搶修後暫時復電。

台電表示，經查發現，G6062FC49高壓線遭雷擊斷落，目前已轉供縮小停電範圍，但因搶修需辦理工作停電265戶，影響範圍為西勢路一帶，預計晚間8時修復完成。

社皮里長涂力旋也提醒民眾，留意瞬間強降雨可能帶來的災情狀況，台電也正在搶修電力供應問題，請民眾多加包涵。