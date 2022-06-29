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彰化「新桿王」雙向測速 二個月取締6450件進帳近千萬
彰化縣社頭鄉員集路、崙饒路口最近新增一支雙向測速器，二個月內就取締6450件違規超速案，為國庫進帳近千萬，也有民眾被連拍二張，接罰單接到手軟，直呼「不知有新的大魔王」，提醒大家路過千萬不要超速。
桿王換了！彰化縣的桿王最近都是139線7.7公里的固定式測速照相，今年上半年共告發5423件違規案，但社頭鄉與員林市交界的員集路、崙饒路口新的測速器4月開始運作，2個月內就告發6450件，成為新桿王。
一位社頭鄉民說，他最近一次收到2張罰單，要繳3200元罰金，仔細一看才發現竟是同一天在員集路被同一支測速器拍到，是上班時被拍一張，下班回程再被拍一張，實在有夠嘔。
彰化縣警局交通隊表示，員集路、崙饒路口於4月新立一支雙向測速器，速限50公里，於前方也有設測速警告牌，民眾應小心不要超速而被罰。
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