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彰化「新桿王」雙向測速 二個月取締6450件進帳近千萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉員集路、崙饒路口最近新增一支雙向測速器，二個月內就取締六千多件違規超速案，前方也有設測速警告牌，民眾應小心不要超速而被罰。圖／民眾提供
社頭鄉員集路、崙饒路口最近新增一支雙向測速器，二個月內就取締六千多件違規超速案，前方也有設測速警告牌，民眾應小心不要超速而被罰。圖／民眾提供

彰化縣社頭鄉員集路、崙饒路口最近新增一支雙向測速器，二個月內就取締6450件違規超速案，為國庫進帳近千萬，也有民眾被連拍二張，接罰單接到手軟，直呼「不知有新的大魔王」，提醒大家路過千萬不要超速。

桿王換了！彰化縣的桿王最近都是139線7.7公里的固定式測速照相，今年上半年共告發5423件違規案，但社頭鄉與員林市交界的員集路、崙饒路口新的測速器4月開始運作，2個月內就告發6450件，成為新桿王。

一位社頭鄉民說，他最近一次收到2張罰單，要繳3200元罰金，仔細一看才發現竟是同一天在員集路被同一支測速器拍到，是上班時被拍一張，下班回程再被拍一張，實在有夠嘔。

彰化縣警局交通隊表示，員集路、崙饒路口於4月新立一支雙向測速器，速限50公里，於前方也有設測速警告牌，民眾應小心不要超速而被罰。

社頭鄉員集路、崙饒路口最近新增一支雙向測速器，二個月內就取締六千多件違規超速案，為國庫進帳近千萬，成為彰化縣的新桿王。圖／民眾提供
社頭鄉員集路、崙饒路口最近新增一支雙向測速器，二個月內就取締六千多件違規超速案，為國庫進帳近千萬，成為彰化縣的新桿王。圖／民眾提供

測速 社頭鄉

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