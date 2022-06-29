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台中暴雨水流湍急！男竟跳下水溝要捕魚 嚇壞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
眼尖網友發現，台中後溪底排水中游有民眾跳下捕魚。 圖擷自PTT
眼尖網友發現，台中後溪底排水中游有民眾跳下捕魚。 圖擷自PTT

台中市各區下午3點左右雷雨交加，狂風暴雨嚇壞不少民眾，陸續傳出零星積水災情。不過，眼尖網友發現，在後溪底排水中游有民眾跳下捕魚，甚至出現同行5、6人旁觀「漁獲」，讓PTT網友們感到不可思議。

觀看公開攝影機的眼尖網友在PTT發文指出，他剛正在看台中市的水利攝影機，看到後溪底排水中游有兩個人似乎準備捕魚，「下個畫面就有人準備要跳下去了」，他被眼前畫面嚇到慌張徵詢大家「請問有需要打1999嗎？」

目測當時水流湍急，水利局官網顯示水位2.089m，覺得不妙的網友則建議「報警吧，看起來超危險」、「外勞吧？很危險可能出事」，跟著觀看攝影機畫面的人也同樣驚慌失措「怎麼少一個人，沖走了？」，有人回應「看起來沒事啦，後來有起來」。

其他人狂酸「這是抓交替吧」、「人家水行俠」、「物價高漲省錢錯了嗎」、「財富險中求你不懂」，更痛批「完全沒有洪峰延遲的概念」，不過也有人分享「撈吳郭魚吧...大雨一波後柳川也一堆」、「之前水災淹水時，家裡附近飄來好多石斑超爽」。

PTT 台中市 暴雨

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