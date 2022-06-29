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台鐵台中增6站人車同行 市府：站外可租單車無縫接軌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台鐵7月1日起在台中市增開6個車站人車同行，市府也在外設自行車租賃站，方便轉乘。圖／交通局提供
台鐵7月1日起在台中市增開6個車站人車同行，市府也在外設自行車租賃站，方便轉乘。圖／交通局提供

台中市今年底前將達標，設置YouBike 2.0共1329站，台鐵也宣布7月1日起增開放松竹、太原、精武、五權、大慶以及日南等6個車站，人車同行上下車，民眾可腳踏車到更遠的地方旅行。

交通局表示，台鐵配合政府推動節能減碳零汙染政策，民眾攜自行車乘火車的服務，台中已有大甲、清水、沙鹿、龍井、后里、豐原、潭子、台中、新烏日、成功等10個車站，人車同行。

7月1日起加開放松竹、太原、精武、五權、大慶及日南等6個車站人車同行上下車，台中市的台鐵車站共16個站，乘客可和腳踏車搭上火車，到遠方旅行。

交通部台灣鐵路管理局台中運務段長蘇鎮霖表示，區間車與自強號等車種特別規劃自行車車廂，不論民眾的腳踏車或公共自行車租賃系統的YouBike都可上車，但須為腳踏車買半票。

中市交通局長葉昭甫表示，「iBike倍增計畫」目前YouBike 2.0建置突破1100站，中市率先導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」上坡更省力。

交通局長葉昭甫表示，台中YouBike2.0快速突破千站，去年10月至今年1月，連4個月突破百萬人次騎乘。台鐵新增6站人車同行，交通局在各站均設公共自行車租賃系統，方便乘客轉乘。

台鐵7月1日起在台中市增開6個車站人車同行，方便民眾到遠方旅行。圖／交通局提供
台鐵7月1日起在台中市增開6個車站人車同行，方便民眾到遠方旅行。圖／交通局提供
台鐵大慶站設置自行車候車區，旅客進站後可依標示牽自行車搭乘電梯或引道上月台。圖／交通局提供
台鐵大慶站設置自行車候車區，旅客進站後可依標示牽自行車搭乘電梯或引道上月台。圖／交通局提供

YouBike 腳踏車 自行車

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