友善咖啡飄香！東勢林業文化園區「山產店」今起試營運

東勢林業文化園區新設「大雪山林業直販所-山產店」，提供手沖咖啡、輕食餐飲等服務，即日起試營運，將於7月2日正式開幕；東勢林區管理處邀請民眾一同造訪別具林產工業風格的新特色景點，品嚐部落友善耕作咖啡、在地原生土肉桂捲等特色飲食的清新風味。

東勢林業文化園區前身為「大雪山林業公司」，為60年代東亞地區最大製材廠，是全台首先導入美式一貫作業的廠區，不同於國內其他日式風格的林業陳列據點。

該園區內保留「貯木場辦公室」，早期為林業公司從事原木貯木與檢尺人員的辦公室，為賦予舊建築新價值，經營團隊承襲了園區歷史脈絡，創設「大雪山林業直販所-山產店」，結合山區產業，提供創新多元的林業服務。

「大雪山林業直販所-山產店」以國產材「台灣杉」進行內裝佈置，一踏入商店即可感受台灣木材的芳香與自然質感的柔和氛圍；除了提供輕食餐飲服務，並結合國產材、林下經濟、森林療癒、社區林業及里山倡議等，展售各式文創商品，以及當地友善環境的山村產物與農特產品，後續將規劃推出木作DIY、手作課程等相關林業體驗活動。