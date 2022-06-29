「國際橋牌社」外傳「和平歸來」秀傳醫院開鏡眾星群集

台灣首部政治職人劇「國際橋牌社」外傳「和平歸來」，是以2003 年台灣爆發 SARS 事件為背景改編創作一季6集的迷你影集，劇中需要模擬當年醫院封院後的醫院整層樓景，獲得彰化秀傳醫院支援，今天的開鏡儀式十分熱鬧，演員柯宇綸、鍾瑶、張詩盈、黃柏文等人也都穿著劇服出席，客串演出的網紅波特王也到場。

製作人汪怡昕表示，去年COVID-19爆發疫情，喚起大家對於2003年SARS期間和平醫院封院的記憶，這次團隊決定透過全民募資方式，啟動製作外傳「和平歸來」，內容戲劇張力十足，增加了白色巨塔宮鬥的元素，同樣虛實交錯，希望可以帶領大家重新走過台灣人走過的歷史記憶。若拍攝順利，預計2022年10月上映。

劇中需要大量的醫療場景、甚至需要模擬當年醫院封院後的醫院整層樓景，原以為取景會困難重重，後來找上秀傳醫院長黃士維，由於「國際橋牌社」名氣大，也極獲肯定，即此秀傳醫療體系會全力支援，除了彰化及彰濱院區支援場景作為本劇拍攝場地，還提供專業醫療顧問於現場指導以及醫療設備、耗材，成為本劇重要的幕後推手。

今天的開鏡儀式，演員柯宇綸、鍾瑶、張詩盈、黃柏文、莫愛芳、撒基努、方聖傑、黃新皓、藍丞曦、羅思琦、官家宇、孫情、王耿豪、陳妍安、王威等都穿劇服出席，值得一提的是，其中的黃柏文是秀傳體系總裁黃明和的次子，另劇中特別客串的知名網紅波特王也是現場的焦點之一，秀傳醫護們化身為小粉絲紛紛求合照，被問到劇中角色，他神秘兮兮地說：「身為客串的彩蛋，我不能劇透」，引來不少笑聲。

劇中飾演醫護的演員柯宇綸、鍾瑶、黃新皓受訪時表示，從加入劇組前置準備後，他們集體一起上過表演課、醫療課，考了CPR證照，還跟秀傳急診部李岱安醫師學了縫合、插管等醫療技術；也花了很多時間上「歷史課」，了解當年和平封院的詳情；劇組也請來了當年曾經染疫、曾經歷封院的醫護實地分享他們的故事；曾獲金馬女配角獎的張詩盈，劇中飾演當時的台北市衛生局長。