新建醫療大樓動土 國軍台中總醫院投資30億元嘉惠軍民

國軍台中總醫院上午舉行新建醫療大樓開工動土典禮，新大樓地上9層、地下1層，全院新增近兩百張病床，使總床數達7百床，加上引進新式醫療儀器，總投資30億元，預計3年後完工啟用，對台中市太平、大里、北屯和東南區民眾是一大福因。

動土典禮上午由戰區指揮官李兆明中將主持，副市長陳子敬、立委何欣純、莊競程等民代多人受邀參與。

院長洪恭誠說，醫療大樓占地1.8公頃，總樓地板面積達3.5萬平方公尺，將設置急重症中心（含急診和加護病房）、血管中心、癌症中心、健檢中心；洗腎室、加護病房、開刀房以往空間不敷使用的情形都將獲得改善。

另外，醫療大樓兼具綠能和智慧化，並有極佳的動線規畫；從急診室到開刀房、加護病房、隔離病房都有專用電梯，減少交叉感染。