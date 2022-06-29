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神岡圳前路拓寬工程今動工 保百年文資「浮圳」2年完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中神岡區圳前路為豐洲科技園區往來國道四號的主要道路，但路幅狹小，會車不易，中市府計畫將道路拓寬。記者劉柏均／攝影
台中神岡區圳前路為豐洲科技園區往來國道四號的主要道路，但路幅狹小，會車不易，中市府計畫將道路拓寬。記者劉柏均／攝影

台中神岡區圳前路為豐洲科技園區往來國道四號的主要道路，但路幅狹小，會車不易，中市府計畫將道路拓寬，並保留300年歷史的「浮圳」文資，工程總經費3億5487萬元，今舉辦開工典禮，預計2024年6月完工。

神岡豐洲科技園區有金屬、機械、塑膠、運輸工具製造業等大小工廠林立，往來國道四號仰賴圳前路(又稱浮圳路)，但路寬狹小，僅有6公尺，往來車輛逐漸增加，已不敷使用，2014年曾編列預算，計畫拓寬，但因拓寬範圍含既有文化景觀資產「浮圳」而暫緩，並註銷預算。

後經中市建設局重啟規劃評估，將「浮圳」等重要文資保存於道路中央，維持原6公尺寬道路於圳溝左側，右側加一條6公尺寬道路，加上「浮圳」原有3公尺寬扶，共15公尺寬，保留文化歷史，並解決會車困難問題。

台中市長盧秀燕表示，感謝市議會支持通過工程經費1億8,738萬元，今日才能順利開工，拓寬工程預計2024年6月完工，可紓解地方交通，振興區域經濟。

中市建設局長陳大田表示，建設局會同文化局確認文資保存及交通拓寬需求併存原則後，重新編列工程預算辦理設計及工程招標作業，今年3月已順利發包決標。

拓寬工程路段自國四神岡交流道至厚生路，全長約1600公尺，總經費達3億5487萬元(工程經費1億8,738萬元、2014年用地取得費1億6749萬元)，目前辦理植栽移植及電桿遷移作業，施工期間除維持既有圳前路雙向通行，並維持浮圳灌、排水功能，完工後將透過南北向車流分向，提供舒適便捷通行環境。

台中市長盧秀燕主持動工典禮，立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、羅永珍、徐瑄灃出席參與。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕主持動工典禮，立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、羅永珍、徐瑄灃出席參與。記者劉柏均／攝影
台中神岡區圳前路拓寬工程，今舉辦動工典禮，預計2024年6月完工。記者劉柏均／攝影
台中神岡區圳前路拓寬工程，今舉辦動工典禮，預計2024年6月完工。記者劉柏均／攝影
文化景觀資產「浮圳」已有300年歷史。記者劉柏均／攝影
文化景觀資產「浮圳」已有300年歷史。記者劉柏均／攝影

國道 台中市長 文化局

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