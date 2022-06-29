神岡圳前路拓寬工程今動工 保百年文資「浮圳」2年完工

台中神岡區圳前路為豐洲科技園區往來國道四號的主要道路，但路幅狹小，會車不易，中市府計畫將道路拓寬，並保留300年歷史的「浮圳」文資，工程總經費3億5487萬元，今舉辦開工典禮，預計2024年6月完工。

神岡豐洲科技園區有金屬、機械、塑膠、運輸工具製造業等大小工廠林立，往來國道四號仰賴圳前路(又稱浮圳路)，但路寬狹小，僅有6公尺，往來車輛逐漸增加，已不敷使用，2014年曾編列預算，計畫拓寬，但因拓寬範圍含既有文化景觀資產「浮圳」而暫緩，並註銷預算。

後經中市建設局重啟規劃評估，將「浮圳」等重要文資保存於道路中央，維持原6公尺寬道路於圳溝左側，右側加一條6公尺寬道路，加上「浮圳」原有3公尺寬扶，共15公尺寬，保留文化歷史，並解決會車困難問題。

台中市長盧秀燕表示，感謝市議會支持通過工程經費1億8,738萬元，今日才能順利開工，拓寬工程預計2024年6月完工，可紓解地方交通，振興區域經濟。

中市建設局長陳大田表示，建設局會同文化局確認文資保存及交通拓寬需求併存原則後，重新編列工程預算辦理設計及工程招標作業，今年3月已順利發包決標。