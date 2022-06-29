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民生用電凍漲但大樓公電漲9% 台電：採時間電價省大錢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
西屯區議員參選人楊大鋐指出，政府不漲民生用電，但大樓公共用電超過1000度以上就調漲。圖／楊大鋐提供
西屯區議員參選人楊大鋐指出，政府不漲民生用電，但大樓公共用電超過1000度以上就調漲。圖／楊大鋐提供

經濟部27日拍板調漲電價，並宣布97%家庭民生用電不調漲，市議員參選人楊大鋐今表示「有政府會說謊」民生用電1000度以下不漲，但大樓社區公共用電用量大，符合漲價的全國有36萬戶，楊大鋐批中央說謊。台電指出，僅3%用戶有影響，多半是透天或豪宅、少部分是住宅公設。

楊大鋐表示，多數用電戶不了解社區大樓的公共用電狀況，但公共用電動輒千瓦，政府說好的民生用電不漲價，但他訪集合式大樓、社區，發現大樓公共用電會增加9%，政府有責任要說清楚、講明白。

西屯區的陳小姐表示，社區公共電費兩個月大約4600度，住戶要分攤2萬多的公共電費，夏季6月至9月底，每度電費保守估計增加2%，遇到今年的調漲，公共用電的支出漲幅11%，漲幅實在高，真的吃不消。

林先生指出，社區整體電梯公寓的公共電費超過1000度，今年調漲幅度高達9%，政府宣布不調漲民生用電，但間接轉嫁到公共用電，是要民眾承擔能源政策的錯誤？

台電公司建議小型公設用電如每月用電超過700百度者，可評估改按簡易型時間電價計費，不受這一次電價調整影響外，也可以搭配移轉用電或節約用電降低電費支出。用戶可利用台電官網首頁試算或電洽各區營業處或1911客服專線，可協助評估。

台電試算，如每月用電逾2000度的住家或公設，夏天每月一個月電費10362元，7月起最高級距每度要漲9 %，電費將增加到580元，須繳10942元；如果改為「時間電價」以簡易型時間為例，尖峰每度約4.44元、離峰1.80元，每月電費6315元，省下4627元。

西屯區議員參選人楊大鋐指出，政府不漲民生用電，但大樓公共用電超過1000度以上就調漲。圖／楊大鋐提供
西屯區議員參選人楊大鋐指出，政府不漲民生用電，但大樓公共用電超過1000度以上就調漲。圖／楊大鋐提供

電價 台電 漲價

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