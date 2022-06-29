一中商圈豪大雞排頂讓 商圈主委解釋關鍵原因

台中市一中商圈知名店家「豪大雞排」傳出頂讓消息，身兼商圈主委的當地里長陳信志說，原因出在老闆想退休，且頂讓金500萬，房子是自己的，又可收月租25萬元，算是不錯了，因此有此決定。

陳信志說，這兩年雖然有疫情，但豪大雞排生意仍不錯，昨天曾和老闆「阿棋」通電話，了解他是想退休抱孫，並非受疫情影響。另外，老闆另還有天津商圈的店仍有人負責經營。

他說，疫情下一中商圈生意確有影響，尤其這一波掉了約3成，但隨著疫情趨緩，生意已漸漸在恢復。這段期間，雖然有的店收了，但也有很多新的店進來，例如新式手搖飲、餐廳等，仍算是很蓬勃。

附近房仲業者表示，以頂讓金500萬、月租25萬元的條件，的確已低於行情，因為頂讓金還牽涉了商譽和客源，若不是因為疫情，不會有這樣的「非常行情」應該是買到就算賺到。

房仲指出，疫情持續了兩年，商圈許多業者感覺累了，很多第一代創業的經營者都萌生退意，目前仍持續觀察疫情發展。