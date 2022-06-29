南投原鄉農園苦無水 縣府砸百萬闢溝渠引水解套

南投縣仁愛鄉互助村清流農地重劃區清流段因無灌溉溝渠，多塊農園長期缺水，僅能勉強種植抗旱農作，農民苦不堪言，縣長林明溱今率縣府團隊會勘，決定增闢長達128公尺的灌溉溝，汲引鄰近圳路水源，以解決當地農作缺水的問題。

縣府地政處指出，清流農地重劃已完成多年，但位在重劃區邊緣地帶的清流段1181-1等地號多處農園，因周邊並未規畫設置灌溉溝渠，因長期沒水溝無法引水灌溉，農民僅能種植抗旱農作影響生計，向立委許淑華及縣議員廖文賢陳情反映。

當地郭姓農民表示，其3分多地的農園雖在農地重劃區內，卻和僅隔著1條農路、對面的農園命運大不同，因此他的農地沒溝渠，缺乏穩定充足的灌溉水源，只能粗放種梅子等抗旱果樹，更因長期缺水，收成遠不如其他梅園，苦不堪言。

清流村長梁文峯則說，像郭姓農民這樣缺水灌溉的農園不僅1處，有的像郭一樣粗放旱作種植，更多因水源不夠，索性放棄種植，農地就放著荒蕪，農民就是期待政府有朝一日能幫忙解決農業灌溉問題，好讓他們能夠正常務農耕作。

立委許淑華及縣議員廖文賢獲悉地方農業困境後，日前向縣府反映，縣長林明溱今因此會同立委許、廖2人，並率地政處長簡青松、原民局長史強等縣府團隊前往會勘，仁愛鄉代理鄉長張子孝、鄉代會副主席蕭傳吉及當地農友等也到場關心。