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甲東路路面改善工程今完工 中市議員李榮鴻爭取施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
甲東路是台中外埔區來往大甲區主要聯絡道路，甲東路36巷至133號路段路面老舊，改善施工後今天完工。圖／中市議員李榮鴻提供
甲東路是台中外埔區來往大甲區主要聯絡道路，甲東路36巷至133號路段路面老舊，改善施工後今天完工。圖／中市議員李榮鴻提供

甲東路是台中外埔區來往大甲區主要聯絡道路，車輛出入頻繁，甲東路36巷至133號路段路面老舊、部分孔蓋落差大，影響用路人安全，中市議員李榮鴻服務處李文傑特助會勘，要求市府盡速改善，相關單位今天現場勘查工程進度，預計今天可完工。

中市建設局養護工程處海線工程隊表示，為提升道路服務水準預計調整九處孔蓋，施作經費約為133萬，路面改善施作長度212公尺，工程預計今天可完工。

李文傑特助表示，甲東路109年，經李榮鴻服務處建議完成致用中學至水源路路段，此次改善工程為甲東路36巷至133號前路面，可保障機車族不用為了閃孔蓋與汽車爭道，也藉這次工程改善市容，外埔區二崁路85-1號前路面也同日會進場改善，工程期間造成不便再請大家包涵。

甲東路是台中外埔區來往大甲區主要聯絡道路，甲東路36巷至133號路段路面老舊，改善施工後今天完工。圖／中市議員李榮鴻提供
甲東路是台中外埔區來往大甲區主要聯絡道路，甲東路36巷至133號路段路面老舊，改善施工後今天完工。圖／中市議員李榮鴻提供

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