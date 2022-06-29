日月潭陸海空婚禮今年恢復舉辦 南投縣府大幅放寬50對

一年一度在日月潭舉辦的集團婚禮，南投縣政府繼宣布恢復萬人泳渡後，也宣布訂於今年10月7日舉辦，規模更從歷年的30對，放寬到以50對為限，只要年滿20歲以上未婚男女，9月1日前都可向各鄉鎮公所接受報名，一起在美麗的風景襯托下，用最特別的婚禮，完成人生的大事。

南投縣政府指出，從2011年起便與日月潭國家風景區合作，在風景秀麗的日月潭向山遊客中心舉辦集團婚禮，至今將邁入第11年，去年原本計畫在日月潭舉辦第44屆集團結婚，但受疫情影響而停辦。

今年因疫情稍歇，民政處決定開放登記「日月相映，情定日月潭」婚禮，邀請50對新人報名參加共同證婚喜宴，體驗主辦單位精心準備的「陸海空3D婚禮」。

日管處表示，每年集團結婚不僅吸引來自全國北到南，以及來自日本的新人踴躍報名，日月潭的愛情產業鍊同時串起並協助提升沿線觀光發展、文化與產業的能見度，更帶動情侶觀光人潮效益，成功將日月潭打造成「蜜月潭」吸引世界各地的新人，來此拍攝婚照或舉行婚禮，往年30對名額一開放即額滿，今年要趁早。

南投民政處表示，今年2022集團婚禮 「日月相映，情定日月潭」，特別選定在10月7日黃道吉日舉行，祝願有情人終成眷屬，佳偶天成，天長地久，先讓各位新人與親屬共同體驗日月潭最夯的景點，並選定在日月潭及向山遊客中心以及永結橋及同心橋的見證下，定情「日月潭纜車、愛之船遊艇、搭乘幸福巴士」，完成不一樣的「3D水陸空婚禮」。