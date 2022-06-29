台中大肚消防分隊今遷建 盧秀燕：提升消防守護鄉親

台中市長盧秀燕今天上午主持消防局第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程動土典禮。盧秀燕說，城市消防系統非常重要，她上任以來，針對近十處消防房舍改建或遷建高達近五億元，消防車輛、設備及人力都有大量投資、大幅提升，盼城市更安全，守護鄉親。

盧秀燕指出，她要特別感謝，尤其大肚區守護者市議員林汝洲不斷地提案，大肚分隊遷建工程由他提案、協助預算能夠通過，今年又要追加200多億元，唯有民意代表協助、支持我們的預算，還有感謝民代、里長發聲，爭取大肚區闢建公路、大橋，消防分局及學校得以改建，把大肚打造為蛋黃區，都是他們的功勞。

消防局大肚分隊遷建工程動土典禮今天上午十時卅分登場，包括盧秀燕、前立委顏寬恒、市議員、里長及民眾等地方人士參與，相當熱鬧。

盧秀燕說明，大肚區人口不斷增加，因此救災、救難工作日益繁重，消防局大肚分隊原廳舍老舊且危險，因此市府編列7908萬6000元經費改建，讓打火弟兄有更好環境，為鄉親守護安全。

盧秀燕認為，城市消防系統非常重要，救災、救難，涉及城市安全，她上任以來，針對近十處消防房舍，花費近五億元改建或遷建，消防車輛採購預算從原本每年5000萬元提升到今年1億4000萬元，消防設備從每年3000萬元，提高到5、6000萬元，明年提高到7000萬元，消防員人力過去3年增加約200人，未來3年還要增加180人。