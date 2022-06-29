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財經委員會通過台中購物節+餐飲清消4.7億 綠批藍護航
台中市議會委員會今審查經發局提出的3.5億元購物節及1.2億元餐飲振興補助追加預算，民進黨議員周永鴻指市府浪費中央補助，用來抽獎及店家清消，要求退回。藍營議員表示錢都用在紓困與振興，店家花錢清消，消費才敢上門，最後通過，周保留大會發言權。
經發局長張峯源表示，中經院研究結果，台中購物節對「在地經濟」產值帶動效果平均約90.14億元、GDP創造效果平均約33.52億元、就業支持及創造效果年均約4702人次，購物節對台中在地就業支持及效果顯著。
議員周永鴻議員要求退回「辦理台中振興經濟-購物快樂送」和「台中餐飲安心吃振興補貼計畫」兩項合計4.7億元追加項目。
他說，經發局今年度編列4600萬購物節，卻要追加3.5億，超過本預算的7.6倍。市府今年又想照去年模式，在臨時會追加龐大預算，但這樣的預算差距不應在追加減預算、也不該在臨時會處理，如此重要應編在本預算，不要浪費中央的錢。從過去經驗看來實質成效極小，追加流程也不合程序，要求應該退回。
國民黨議員黃健豪、楊正中、冉齡軒等人則認為， 補助餐飲業清消，讓市民安心消費；去年購物節發現金具吸引力，贊成市府複製成普發5000元雨露均霑成功經驗。
經發局長張峯源也表示，中經院研究結果，台中購物節每創造1元的消費，可帶動總體經濟產值達1.75到2.46億元。
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