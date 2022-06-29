高山避暑 清境農場推遊行台大農場可摘蔬菜

搶攻高山避暑客群，清境農場7月2日至8月24日每週三推出「夏季牧場大遊行」，讓旅客體驗牧羊人與綿羊日常互動；順路往合歡山梅峰，台大山地農場開放入園認識友善環境農耕。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩加上暑假來臨，搶攻高山避暑旅遊商機，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場首次推出暑期限定的「夏季牧場大遊行」活動，7月2日盛大開幕，當天邀國立台灣交響樂團演出，透過音樂陪伴旅客感受高山牧場風光。

清境農場組長吳鴻男今天接受中央社記者訪問表示，農場畜牧管理採用輪牧，根據牧草生長情況、季節變化安排草場放牧時間，羊群在各牧區草場移動就好像遊行，這些日常工作平時不對外開放參觀，今年7月2日至8月24日每週三歡迎遊客跟隨，感受牧羊人的日常。

另外，清境農場表示，很受遊客歡迎的馬術秀表演已恢復演出，聘請來自蒙古的國際級馬術特技團隊駐場，表演內容有騎警隊旗隊分列式、5人雙馬疊羅漢、3人連續蜻蜓點水上馬、馳馬穿繞頸、前滾翻下馬、馳馬雙人倒立、馳馬凌空盤旋、高空紅彩帶瑜珈等特技馬術。

位於仁愛鄉梅峰、海拔2100公尺的國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場7月1日起舉辦「在地蔬食」開放活動，遊客免預約，付費即可入場體驗親手採摘有機蔬菜，還有夏日特展「球根秋海棠」，採水蜜桃體驗則視果實成熟狀況開放梯次採果。