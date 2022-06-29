埔里百歲阿嬤參加繪畫賽 純真豐富筆觸評審驚艷

農委會水保局南投分局「滴滴噠噠的異想水保」繪畫網路人氣票選活動，共有7組、121件作品，參賽者最小3歲、最長者為南投縣埔里鎮100歲的黃姓阿嬤，歡迎全國民眾一同為小頑童和老頑童們的作品拉票、分享。

水保局南投分局長陳榮俊說，繪畫比賽以生態保育、水保永續的概念，宣導里山倡議的精神理念，包括白魚復育及有機栽培的成效與保水、護土的治理工法和功能。繪畫賽從前年起第一屆，受到民眾回響與肯定，今年徵件作品多達6743件，為去年7倍。

為了審慎公開、透明嚴選，評審過程除全程錄影外，邀美學、藝術家等專業美術者擔任評審，今年共評選出七組、121件入圍作品，公告在「農村小童」FB粉絲團。評審一致認為長者構圖內容豐富、筆觸細膩，決議增加老頑童彩繪組鼓勵。

陳榮俊說，今年參選作品中，不乏90歲以上參賽者，其中最高年齡為南投縣埔里鎮100歲的黃姓阿嬤，以花、鳥、樹木為主，豐富的構圖及著色技巧獲肯定，畫出創意異想水保世界。