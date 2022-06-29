快訊

陳時中千呼萬喚出不來 林佳龍為何有本錢卡位北市？

美台貿易倡議踩油門加速 戴琪對陸態度成關鍵？

撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化交流道特定區解編有譜 將打造市政中心及產業專區

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，因區內7成是農業區限制發展，造成農地違章林立。圖／縣府提供
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，因區內7成是農業區限制發展，造成農地違章林立。圖／縣府提供

總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，40多年來因區內7成是農業區限制發展，彰化縣府正辦理第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，除計畫打造68公頃新市政中心外，並協助區內產業土地合法化，劃設462公頃產業發展地區，並結合捷運路線，特定區成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。

縣府建設處指出，彰化交流道附近特定區涵括彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，在台灣省政府擬訂計畫時，屬「管制型」都市計畫限制其發展，所以區內約有72%土地均為農業區，雖然從1977年發布實施迄今已辦理過3次通盤檢討，但區內有交通便捷的區位優勢，造成農地違規使用、未登記工廠問題嚴重，成為發展急需解決的重大課題。

建設處表示，縣長王惠美上任後聽取各方意見後，提出彰化交流道特定區農地解編政策，經辦理公開徵求意見，縣府彙整各界建議與地方需求檢討後，提出本次通盤檢討草案，將適度解編農地增加可建築土地，以因應地方需求符合彰化縣國土空間發展策略。公開展覽時間為6月27日至7月28日，為期1個月，各界意見均可在公開展覽期間提出，再將依法提送彰化縣都市計畫委員會審議，公開透明討論。

建設處表示，此項計畫主要調整重點如下：

一、將打造68公頃新市政中心：金馬路三段以西與中山高速公路以東的農業區，以20米綠園道為軸線，配合金馬路三段現況機能劃設三種專用區，未來提供產業進駐、商業空間、生活機能使用，其中劃設4公頃「行政中心」，透過交通之便捷特性，提供未來民眾洽公空間。

二、協助區內產業土地合法化，劃設462公頃產業發展地區：針對範圍內產業需求劃設產業發展區，面積符合2公頃以上即可提出申請開發，並在本案發布實施後5年內提出。

三、配合大眾運輸系統：台中捷運綠線終點位於台化北側，依「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」路網經過金馬路，未來將提供的住、商、產業土地使用，可強化金馬路兩旁商業發展，屆時將使彰化交流道特定區成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。

四、檢討公共設施用地使用情形：依公所、公共設施目的主管機關及地方陳情意見，增設、調整部分公共設施面積，完善區內服務機能水準等。

五、檢討附帶條件開發地區：原計畫為公共設施用地變更建地，因附帶條件回饋比例過高，致無法開發建築，配合彰化縣土地變更回饋規定調降回饋比例，並配合地主陳情意見調整附帶條件內容。

六、修訂土地使用分區管制要點：適度調整住宅區容積率、停車空間、基地開挖率、容積獎勵、退縮建築等相關規定，以永續彰化打造海綿城市願景。

公開展覽說明會地點與時間共辦理四場，第一場：7月18日下午2時30分在彰化縣演藝廳，第二場：7月20日下午2時30分在和美鎮公所3樓會議室，第三場：7月22日上午10時在花壇鄉公所2樓禮堂，第四場：7月22日下午2時30分在秀水鄉老人文康中心。相關資訊可上縣府建設處彰化都市計畫資訊網查詢

總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，彰化縣府正辦理的第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，並打造新市政中心及產發展區。圖／縣府提供
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，彰化縣府正辦理的第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，並打造新市政中心及產發展區。圖／縣府提供
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，彰化縣府正辦理第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，並打造新市政中心及產發展區。圖／縣府提供
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，彰化縣府正辦理第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，並打造新市政中心及產發展區。圖／縣府提供
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，因區內7成是農業區限制發展，造成農地違章林立。圖／縣府提供
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，因區內7成是農業區限制發展，造成農地違章林立。圖／縣府提供

台中捷運

延伸閱讀

大型土地成交量 五年新低

民進黨徵召黃秀芳參選彰化縣長 王惠美說話了

蔡總統拍板！民進黨嘉義市徵召李俊俋、彰化縣黃秀芳

獨／綠徵召選彰化縣長 黃秀芳：王惠美非鐵板無法攻破

相關新聞

埔里百歲阿嬤參加繪畫賽 純真豐富筆觸評審驚艷

農委會水保局南投分局「滴滴噠噠的異想水保」繪畫網路人氣票選活動，共有7組、121件作品，參賽者最小3歲、最長者為南投縣埔...

彰化交流道特定區解編有譜 將打造市政中心及產業專區

總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，40多年來因區內7成是農業區限制發展，彰化縣府正辦理第四次通盤檢討，...

來看蔣宋美齡指定墨鏡遮陽帽 林惠津師生藺草編織展

草帽草蓆已不稀奇，衣服裙子鞋子腰帶都用藺草編織而成，「福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展」即日起在裕珍馨大甲三寶文化...

年肇事110次還甲等 台中公車評鑑遭批

台中市每年補助公車客運業者約30億，交通局委外評鑑客運業者服務品質，追加預算120萬，引發藍綠議員質疑，指有公車肇事多、...

穩南台中水源 霧峰開發伏流水

台中霧峰、大里、太平一帶處於供水系統末端，去年旱災飽受缺水之苦，立法院副院長蔡其昌、立委何欣純昨邀集水利署、台水公司會勘...

台中肉品市場 拍賣場用途沒共識

台中市肉品市場營運42年後，將轉型為「豬事圓滿」公園，目前公園工程已開工。台中市文化局提出315萬元追加預算，將整修拍賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。