彰化交流道特定區解編有譜 將打造市政中心及產業專區
總面積達1963公頃的高速公路彰化交流道附近特定區，40多年來因區內7成是農業區限制發展，彰化縣府正辦理第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，除計畫打造68公頃新市政中心外，並協助區內產業土地合法化，劃設462公頃產業發展地區，並結合捷運路線，特定區成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。
縣府建設處指出，彰化交流道附近特定區涵括彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，在台灣省政府擬訂計畫時，屬「管制型」都市計畫限制其發展，所以區內約有72%土地均為農業區，雖然從1977年發布實施迄今已辦理過3次通盤檢討，但區內有交通便捷的區位優勢，造成農地違規使用、未登記工廠問題嚴重，成為發展急需解決的重大課題。
建設處表示，縣長王惠美上任後聽取各方意見後，提出彰化交流道特定區農地解編政策，經辦理公開徵求意見，縣府彙整各界建議與地方需求檢討後，提出本次通盤檢討草案，將適度解編農地增加可建築土地，以因應地方需求符合彰化縣國土空間發展策略。公開展覽時間為6月27日至7月28日，為期1個月，各界意見均可在公開展覽期間提出，再將依法提送彰化縣都市計畫委員會審議，公開透明討論。
建設處表示，此項計畫主要調整重點如下：
一、將打造68公頃新市政中心：金馬路三段以西與中山高速公路以東的農業區，以20米綠園道為軸線，配合金馬路三段現況機能劃設三種專用區，未來提供產業進駐、商業空間、生活機能使用，其中劃設4公頃「行政中心」，透過交通之便捷特性，提供未來民眾洽公空間。
二、協助區內產業土地合法化，劃設462公頃產業發展地區：針對範圍內產業需求劃設產業發展區，面積符合2公頃以上即可提出申請開發，並在本案發布實施後5年內提出。
三、配合大眾運輸系統：台中捷運綠線終點位於台化北側，依「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」路網經過金馬路，未來將提供的住、商、產業土地使用，可強化金馬路兩旁商業發展，屆時將使彰化交流道特定區成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。
四、檢討公共設施用地使用情形：依公所、公共設施目的主管機關及地方陳情意見，增設、調整部分公共設施面積，完善區內服務機能水準等。
五、檢討附帶條件開發地區：原計畫為公共設施用地變更建地，因附帶條件回饋比例過高，致無法開發建築，配合彰化縣土地變更回饋規定調降回饋比例，並配合地主陳情意見調整附帶條件內容。
六、修訂土地使用分區管制要點：適度調整住宅區容積率、停車空間、基地開挖率、容積獎勵、退縮建築等相關規定，以永續彰化打造海綿城市願景。
公開展覽說明會地點與時間共辦理四場，第一場：7月18日下午2時30分在彰化縣演藝廳，第二場：7月20日下午2時30分在和美鎮公所3樓會議室，第三場：7月22日上午10時在花壇鄉公所2樓禮堂，第四場：7月22日下午2時30分在秀水鄉老人文康中心。相關資訊可上縣府建設處或彰化都市計畫資訊網查詢。
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