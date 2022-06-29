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水保局繪畫賽網路人氣票選 邀全民支持老少作品

中央社／ 台中29日電

農委會水保局舉辦的「滴滴噠噠的異想水保」繪畫網路人氣票選活動，今年參賽者的年齡從3歲幼童到百歲人瑞，即日起到7月10日為止，邀全民一起為老少頑童作品拉票及分享。

水保局今天發布新聞稿指出，由水保局南投分局主辦的「滴滴噠噠的異想水保」活動，是全國大小頑童都可以參加的繪畫比賽，5月1日到6月5日徵件期間，共收到6743件作品，並經由評選委員選出121件入圍作品。

水保局表示，從即日起到7月10日為止，開放人氣票選活動，歡迎全國民眾號召親朋好友，一起為入圍的老少頑童作品拉票，總決選得獎名單將於7月21日公布。

水保局指出，今年「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽主題以生態保育、水保永續的概念，宣導里山倡議的精神理念，從繪畫的過程中帶領繪畫者理解水土保持、推廣社區白魚復育及有機栽培的成效，與保水、護土的治理工法和功能。

水保局南投分局長陳榮俊表示，這項全國繪畫比賽活動從109年開辦，今年的活動沒有受疫情影響，反而得到更熱烈迴響，尤其是個人報名件數增加，為去年的7倍之多。

陳榮俊指出，評選作品中90歲以上參賽者的數量相當踴躍，其中最高齡參賽者為南投縣埔里鎮100歲的黃姓阿嬤，最小的為3歲；黃姓阿嬤去年獲得最佳精神獎，今年更以不同風格畫風、豐富的構圖及著色技巧贏得評審一致讚許，希望能以黃阿嬤的「不老精神」為典範，鼓勵更多的長者提起畫筆，彩繪出自我的創意異想水保世界。

水保局 南投 阿嬤

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