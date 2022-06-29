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來看蔣宋美齡指定墨鏡遮陽帽 林惠津師生藺草編織展

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展，在裕珍馨大甲三寶文化館 展出。圖／裕珍馨文化基金會提供
福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展，在裕珍馨大甲三寶文化館 展出。圖／裕珍馨文化基金會提供

草帽草蓆已不稀奇，衣服裙子鞋子腰帶都用藺草編織而成，「福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展」即日起在裕珍馨大甲三寶文化館展出，展至7月24日，免費參觀，地點在台中市大甲區光明路67號2樓。

73歲的林惠津從4到5歲跟著母親編織藺草，數十年來致力於藺草編織的傳承推廣，也跟著時代進步、開發創新，被稱是國寶級的工藝家。

她率領20多位老、中、青三代的學生在大甲裕珍馨的三寶文化館展出，展出的作品有草蓆、草帽、手提包，藺草編成衣服、裙子、鞋子、腰帶、小童玩都讓參觀者驚奇。

林惠津熱心地方公益事業及各項傳統技藝的推廣傳承，在大甲地區有名氣，20多年來深入台中市許多社區教授各式編織，不斷在學校、社區、農會等地方開班授課，還提供自己位於市中心的家免費教授藺草編織超過20年，出錢出力只為傳承推廣藺草編織技藝。

現場也展出當年蔣宋美齡女士指定的加墨鏡的遮陽帽，完全遮蔽無死角，林惠津將母親林李金女女士編織的保存了72年的帽子跟枕頭墊，還有一蓆保存了45年的四酷草蓆展出。

福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展，在裕珍馨大甲三寶文化館 展出。圖／裕珍馨文化基金會提供
福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展，在裕珍馨大甲三寶文化館 展出。圖／裕珍馨文化基金會提供
福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展，在裕珍馨大甲三寶文化館 展出。圖／裕珍馨文化基金會提供
福虎生風「藺」飛揚－林惠津師生編織聯展，在裕珍馨大甲三寶文化館 展出。圖／裕珍馨文化基金會提供

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