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台中肉品拍賣場改造蒼白無力？ 議員：應原汁原味保留

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中肉品市場改造公園，拍賣館未來走向，備受關切。圖／中市府提供
台中肉品市場改造公園，拍賣館未來走向，備受關切。圖／中市府提供

台中市北區的肉品市場營運42年，屠宰場轉型為「豬事圓滿公園」第一期已動工。文化局提出「台中肉品市場拍賣館及辦公廳舍整修工程」315萬送議會教育文化委員會討論，藍綠議員要求「原汁原味」保留拍賣館，留下地方的記憶，強調不要變成另一個沒有特色的展演空間。 因議員對美化工程經費有爭議，將送大會討論。

台中肉品市場營運42年，讓北區發展大受限制，屠宰場長期飄散臭味、噪音、髒亂，成為嫌惡設施。建設局規劃，把市場用地變更為公園用地、住宅區用地及商業區用地，轉型分期分區為「豬事圓滿園區」，有2公頃的豬事圓滿公園、有社宅供年輕人租用，另興建複合式商場。市府將肉品市場內的拍賣館現地保留，交給文化局活化再利用。

市議會昨進行教育文化委員會，討論「台中肉品市場拍賣館及辦公廳舍整修工程」315萬，議員賴佳微、江肇國、王立任問文化局長陳佳君，保留拍賣場作何用途？陳佳君表示，可作為文化藝術展演等用途，但議員認為目前看不到任何規劃，拍賣館要改成藝文中心？整個計畫「蒼白無力」看不到賣點。

國民黨議員李中、李榮鴻、林孟令、林碧秀也認為保留拍賣館，要「原汁原味」台中不需要再增加一個藝文展演間，應該發想出有趣且吸引人的拍賣館，雖然屠宰場是嫌惡設施，但可以創造出老少咸宜具地方特色。日本也有類似的拍賣地點，吸引不少遊客參觀。

針對肉品市場前辦公廳舍，市府計劃先拉皮再設計，但議員江肇國等人認為大環境尚未明確定位，不應亂花公帑作無謂的拉皮；議員李中表示，公園內有座怪怪的建物，實在不妥。目前地方上反映，包括可改建為活動中心等。因議員表示對公園計畫不清楚，定位不明，這筆預算爭不下，將送大會討論。

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