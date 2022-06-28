颱風生成預防災害 四河局志工教育訓練小孩教大人

濁水溪溪水被引入彰化縣八堡圳灌溉彰化平原農作物，被視為彰化縣母親河，水利署第四河川局為了讓民眾認識濁水溪，邀請溪州鄉水尾國小8名小朋友帶領大人志工從兒童的角度走讀濁水溪，揭開彰化母親河的面紗。

四河局今在明道大學國際會議廳舉辦111年防汛護水志工教育訓練，因應疫情採混成教學，實體和線上並進，約120名學員上午觀賞溪州鄉水尾國小教師吳建儒、林碧珊和8名六年級學童，費時1年半自導自拍自編「濁水溪滾滾流」紀錄片，下午台灣大學氣候天氣災害研究中心博士洪五爵示範操作「防汛護水小幫手」Line機器人。

水尾國小12名師生利用假日從濁水溪出海口走到仁愛鄉塔羅灣溪發源地，沿途使用無人機空拍，記錄山林、地質、文化、災害等影像，影片秀出學童為這次任務自行組裝和設計的空拍機show，現場和線上觀賞的志工對水尾國小小朋友都豎起大拇指，也對小朋友呈現的濁水溪環境有了深刻印象。

台大氣候天氣災害研究中心博士洪五爵解說操作「防汛護水小幫手」Line機器人，協助現場學員快速學會使用方法，提升防汛護水志工通報資訊化的能力。壓軸由泉溢電機副總徐濟榮講解大型抽水機的基本知識及故障排除，定位抽水機在颱風豪雨時期的功能，讓志工學習操作抽水機，大幅提高對防汛工具的認知。

四河局長李友平說，第一次辦理線上與實體並行的訓練，到場參與的志工和線上上課志工都看見濁水溪上游到下游的生態景觀，並充實技能及知識，他希望促進志工的專業知能，為今年汛期工作做好準備。