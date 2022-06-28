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麻雀變鳳凰 彰化市香山社區柚香公園獲建築園冶獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市香山社區以在地特產「香山柚」造型發想，精心闢建為「柚香公園」，還有荷花池美景，榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，彰化市長林世賢（左3）今天前往表揚。圖／彰化市公所提供
彰化市香山社區以在地特產「香山柚」造型發想，精心闢建為「柚香公園」，還有荷花池美景，榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，彰化市長林世賢（左3）今天前往表揚。圖／彰化市公所提供

彰化市香山社區福德宮周邊的一處閒置空間，原本景觀雜亂，更常被棄置垃圾，經社區民眾合力打造，以在地特產「香山柚」造型發想，精心闢建為「柚香公園」，「麻雀變鳳凰 」，榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，彰化市長林世賢今天前往表揚。

彰化市長林世賢說，彰化市東區繼「石牌坑親水生態步道」榮獲有「建築界奧斯卡獎」之稱的「2021年公共建築-國家景觀類建築園冶奬」之後，香山社區再以「柚香公園」榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，可說美事成雙，未來將串連石牌坑親水生態步道，以及即將開發完成的香山景觀步道，生態觀光發展前景可期。

1994年成立的彰化市香山社區，先後成立社區巡守隊、社區環保志工隊，社區居民共同努力並配合社區規劃師駐地輔導，改善社區閒置雜亂空間，又爭取彰化縣政府的經費補助、選定香山社區信仰中心福德宮周遭的可供休憩的活動空間，活化整體空間使用，不僅社區居家生活環境美化了，社區凝聚力、向心力也相對提升。

尤其是今年社區才新闢的柚香公園，土地原本閒置已超過10年，在長時間缺乏規劃管理下，不僅場域景觀雜亂，更常被棄置垃圾，經過用心整合參拜空間、周邊農地環境並符合居民休憩使用等機能需求，解決用路人安全問題。

柚香公園並設置休憩空間，將既有出水口與窪地設置為荷花池，還以在地香山柚產業為發想的柚子造型穀倉裝置藝術，提升整體景觀美感，終於榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」殊榮。

彰化市香山社區以在地特產「香山柚」造型發想，精心闢建為「柚香公園」，榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，。圖／彰化市公所提供
彰化市香山社區以在地特產「香山柚」造型發想，精心闢建為「柚香公園」，榮獲「2022年社區文化景觀營造類建築園冶獎」，。圖／彰化市公所提供

林世賢 彰化

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