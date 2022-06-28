經濟部調漲電價 梨山旅宿業暫不調整的原因是這個

經濟部昨公布，決定針對用電大戶調漲電價，漲幅為8.4%，以不影響民生用電為原則，將於7月1日開始實施，而部分受疫情衝擊的民生商業中，未見旅遊業；梨山賓館表示，今年下半年趨向不會再做票價調整，將再視後續營運狀況，考量是否需再反映成本。

經濟部昨召開電價費率審議臨時會，決定針對用電大戶調漲電價，住宅1000度以下、小商店、低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整；因受疫情影響，6種高壓用電特定產業也不調漲，包含農漁、食品、百貨、餐飲、電影院及健身房。

但6種特定產業中，卻不見衝擊大的「旅宿業」；對此梨山賓館副總經理林閔政表示，電價調漲可能增加的營運成本，目前尚未計算出來，但去年基本薪資調漲，影響人事成本，已先有調漲過房價一次，今年下半年趨向不會再做調整，將再視營運狀況，考量是否反應成本。

林閔政說明，梨山賓館位於大梨山地區，海拔高、平均氣溫涼爽，夏季用電較少，反倒是冬季為主要用電期間，賓館需使用暖爐，耗電量高，電價調漲問題，短期都還是自行吸收。

林閔政也提到，電價調漲，應該對旅宿業成本影響不大，反倒擔心整體物資通膨，不確定一般民眾是否有辦法接受，民眾出門消費意願低，長期下來才會是較大衝擊；今年七月中旬有旅宿補助，還是希望能平安度過疫情期，未來長期是否受到電價調漲影響，也希望政府有多一些應對措施或補助方案。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場的國民賓館，走較平價、適合大眾消費的形式，加上電價在絕對成本中比率不高，目前收入都還能負荷，除非真的受不了，才會選擇調漲。

福壽山農場副場長王仁助提到，場內不少作物種植，也須仰賴電力系統，加上因國際情勢，黃豆、小麥、玉米等價格，加上食材、人力成本等也調漲，對農場營運確實造成些壓力，但目前仍維持現況，未來不排除反映成本。

將迎來暑假，武陵農場訂房率約6至7成，胡發韜表示，雖較往年訂房率少，但農場訂宿狀況變動大，短時間內就可能差很多，七月中旬的補助實行，應該會更添動力。

福壽山農場則表示，農場內房間數量少，通常都須三個月前開放預訂，暑假訂房率目前約8成，旅宿補助實行，預計約9月左右才會開始產生實質增益。