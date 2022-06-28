守護幼兒健康 南投採購1萬2千劑唾液快篩送191所幼兒園

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，南投縣長林明溱心疼幼兒採檢過程不適與恐懼，由縣府自籌上百萬元經費，採購1萬2千劑唾液型快篩試劑，今天依幼兒人數比例配發到全縣191所公私立幼兒園，和家長一起守護幼兒健康安全。

南投縣教育處指出，Omicron疫情爆發，兒童染疫後也出現中重症及死亡案例，且多例染疫幼兒出現腦炎，尤其未滿5歲幼兒無法接種新冠疫苗，更讓家長憂心。

當幼兒出現症狀或被匡列需快篩時，市面上鼻咽快篩試劑，小朋友相當害怕、抗拒，不僅採檢困難，也影響準確度。林明溱聽到家長的心聲，更心疼幼兒採檢的不適感，指示教育處緊急採購1萬2千劑唾液型快篩，希望唾液快篩能協助幼兒篩檢並盡早提供治療。

林明溱今天到南投國小視察幼童快篩試劑發放，首批試劑給貝斯特及南投附幼師生外，也見證小朋友使用唾液型快篩採檢的便利與安全，他看到受試小朋友驗出「一條線」陰性，也提醒小朋友將快篩結果帶回去給爸爸媽媽看，請他們安心。

南投縣幼兒教育學會理事長黃鳳英也代表幼兒園師生感謝林縣長和縣府努力守護小小朋友的決心和行動力。