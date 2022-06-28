快訊

周玉蔻爆料「陳時中要選台北市長」 本人突現身回應了

HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？

專家警告：致命「X疾病」將大爆發 可能是人畜共通傳染病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護幼兒健康 南投採購1萬2千劑唾液快篩送191所幼兒園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱視察幼兒園小朋友使用唾液快篩試劑檢測，保護幼兒健康安全。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱視察幼兒園小朋友使用唾液快篩試劑檢測，保護幼兒健康安全。圖／南投縣政府提供

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，南投縣長林明溱心疼幼兒採檢過程不適與恐懼，由縣府自籌上百萬元經費，採購1萬2千劑唾液型快篩試劑，今天依幼兒人數比例配發到全縣191所公私立幼兒園，和家長一起守護幼兒健康安全。

南投縣教育處指出，Omicron疫情爆發，兒童染疫後也出現中重症及死亡案例，且多例染疫幼兒出現腦炎，尤其未滿5歲幼兒無法接種新冠疫苗，更讓家長憂心。

當幼兒出現症狀或被匡列需快篩時，市面上鼻咽快篩試劑，小朋友相當害怕、抗拒，不僅採檢困難，也影響準確度。林明溱聽到家長的心聲，更心疼幼兒採檢的不適感，指示教育處緊急採購1萬2千劑唾液型快篩，希望唾液快篩能協助幼兒篩檢並盡早提供治療。

林明溱今天到南投國小視察幼童快篩試劑發放，首批試劑給貝斯特及南投附幼師生外，也見證小朋友使用唾液型快篩採檢的便利與安全，他看到受試小朋友驗出「一條線」陰性，也提醒小朋友將快篩結果帶回去給爸爸媽媽看，請他們安心。

南投縣幼兒教育學會理事長黃鳳英也代表幼兒園師生感謝林縣長和縣府努力守護小小朋友的決心和行動力。

教育處表示，市面上唾液快篩供不應求，家有幼兒的家長需求迫切，縣府快速採購1萬2千劑唾液型快篩試劑，將按幼兒園幼兒人數比例分配使用，另剩餘試劑存放於防疫物資發放中心學校，以應後續需求，強化校園防疫安全。

南投縣長林明溱視察幼兒園小朋友使用唾液快篩試劑檢測，保護幼兒健康安全。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱視察幼兒園小朋友使用唾液快篩試劑檢測，保護幼兒健康安全。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱發放唾液快篩試劑，讓幼童能夠安心快篩。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱發放唾液快篩試劑，讓幼童能夠安心快篩。圖／南投縣政府提供
南投縣政府採購唾液快篩試劑檢測，發放到幼兒園，保護幼兒健康安全。圖／南投縣政府提供
南投縣政府採購唾液快篩試劑檢測，發放到幼兒園，保護幼兒健康安全。圖／南投縣政府提供

快篩試劑 南投 幼兒園

延伸閱讀

信義鄉東埔溫泉營造觀光商機 日月雙橋規畫農民市集

南投3學生獲總統教育獎 林明溱肯定最佳典範

體育也能出頭天 南投總統教育獎田奕聖朝亞運打拚

鹿谷12號道路改善工程動土 林明溱：帶動地方觀光產業

相關新聞

經濟部調漲電價 梨山旅宿業暫不調整的原因是這個

經濟部昨公布，決定針對用電大戶調漲電價，漲幅為8.4%，以不影響民生用電為原則，將於7月1日開始實施，而部分受疫情衝擊的...

守護幼兒健康 南投採購1萬2千劑唾液快篩送191所幼兒園

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，南投縣長林明溱心疼幼兒採檢過程不適與恐懼，由縣府自籌上百萬元經費，採購1萬2千劑唾液型快篩試劑，...

台中血荒 民代企業合作下月2日辦公益捐血活動

疫情影響民眾捐血意願，台中捐血中心血液庫僅剩4.6天存量，遠低於7天的安全庫存量。民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮結合立法...

青銀合作蔥油餅香噴噴 社頭鄉長聞香下馬也來露兩手

炎炎夏日，點心比正餐還開胃，社頭社區長照機構C據點的長者今天和私立達德商工餐飲科學生一起桿麵糰做蔥油餅，學生有專業知識，...

彰化COVID-19疫情降溫 夏日繽紛好讀節今如期開跑

彰化縣公共圖書館E化，即日起到縣立圖書館不必人工借書，下載彰化縣公共圖書館APP即可線上借、還或預約書籍，或親自前往縣立...

潭子電桿地下化十年有成 民代爭取千萬下地36支電桿

台中潭子區潭子街、仁愛街及福潭路，因鄰近潭子加工區，為當地早期發展區域，生活人口稠密，但路幅狹窄，加上電桿、電纜線錯落空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。