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台中血荒 民代企業合作下月2日辦公益捐血活動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮結合立法院副院長蔡其昌，7月2日舉辦「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動。圖／莊競程提供
民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮結合立法院副院長蔡其昌，7月2日舉辦「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動。圖／莊競程提供

疫情影響民眾捐血意願，台中捐血中心血液庫僅剩4.6天存量，遠低於7天的安全庫存量。民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮結合立法院副院長蔡其昌，7月2日舉辦「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動，並備有豐富的捐血贈品，歡迎大家挽袖一起協助解決血荒，地點在北屯路273號立委莊競程服務處旁。

莊競程表示，捐血活動受到不少企業、民間團體助一臂之力。包括有國際獅子會300c1區、金豐室內設計公司、赤鬼牛排、上好生醫科技、茂盛醫院、高大成診所、保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰、南屯區三厝里長黃俊銘，以及北區、北屯區各里辦公處等。

在大家贊助下，捐血250cc贈赤鬼牛排餐券、7-11百元禮券、有機百靈菇一盒、獅子會晴雨傘、上好生醫口罩一盒、公益彩券一張，以及蔡其昌服務處提供的防疫筆；捐血500cc贈品加倍，但活動限額250人。

捐血中心 獅子會 保全

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