聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中血荒 民代企業合作下月2日辦公益捐血活動
疫情影響民眾捐血意願，台中捐血中心血液庫僅剩4.6天存量，遠低於7天的安全庫存量。民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮結合立法院副院長蔡其昌，7月2日舉辦「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動，並備有豐富的捐血贈品，歡迎大家挽袖一起協助解決血荒，地點在北屯路273號立委莊競程服務處旁。
莊競程表示，捐血活動受到不少企業、民間團體助一臂之力。包括有國際獅子會300c1區、金豐室內設計公司、赤鬼牛排、上好生醫科技、茂盛醫院、高大成診所、保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰、南屯區三厝里長黃俊銘，以及北區、北屯區各里辦公處等。
在大家贊助下，捐血250cc贈赤鬼牛排餐券、7-11百元禮券、有機百靈菇一盒、獅子會晴雨傘、上好生醫口罩一盒、公益彩券一張，以及蔡其昌服務處提供的防疫筆；捐血500cc贈品加倍，但活動限額250人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言