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信義鄉東埔溫泉營造觀光商機 日月雙橋規畫農民市集

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
信義鄉東埔溫泉特色橋梁「日月雙橋」，地方爭取設置農民特色市集營造觀光商機，縣長林明溱同意先試辦後再評估可行性。圖／南投縣政府提供
信義鄉東埔溫泉特色橋梁「日月雙橋」，地方爭取設置農民特色市集營造觀光商機，縣長林明溱同意先試辦後再評估可行性。圖／南投縣政府提供

信義鄉東埔溫泉特色橋梁「日月雙橋」，地方爭取營造觀光商機，設置農民特色市集，藉由鄰近日月雙橋觀光吸睛魅力，引導遊客出入東埔溫泉停駐賞景並採購在地特色農產。縣長林明溱實地考察後承諾，同意先試辦後再評估可行性。

日月雙橋橋身繪有布農族的文化圖騰，設有觀景台，遊客可以停下車，好好欣賞信義鄉美麗的山巒美景。

信義鄉公所表示，日月雙橋以布農族文化為設計主軸，以射日英雄的傳說，所建蓋的日橋、月橋雙拱橋，橋身繪有布農族的文化圖騰，橋頭立有導覽牌解說布農族傳說，讓遊客了解布農族的文化與歷史。日月雙橋同時設有觀景台，極富部落特色，地方民眾爭取規畫日月雙橋農民市集，獲南投林管處力挺，得到縣府的積極回應。

縣長林明溱指出，東埔日月雙橋是98年莫拉克風災後，當地哈比蘭明隧道大崩塌，導致東埔溫泉及全村聯外交通阻斷，經他爭取經費並克服萬難重新打造的景觀特色橋梁，縣議員全文才更在質詢時，爭取善用日月雙橋的景觀特色，打造成當地必遊的觀光消費據點，得到南投林管處同意，採先借用再撥用的模式配合，將由觀光處與信義鄉公所積極規畫並推動試辦。

林明溱並說，哈比蘭明隧道目前閒置，除風災崩塌點外，結構安全無虞且空間很大，與其閒置容易髒亂甚至成治安死角，不如規劃應該很有發展潛力，未來必要的公廁等公共設施，則採先機動式配置，等到試辦有成評估確具可行性，將再一次向林管處撥用土地並籌設永久性公廁等設施。

信義鄉東埔溫泉特色橋梁「日月雙橋」，地方爭取設置農民特色市集營造觀光商機，縣長林明溱同意先試辦後再評估可行性。圖／南投縣政府提供
信義鄉東埔溫泉特色橋梁「日月雙橋」，地方爭取設置農民特色市集營造觀光商機，縣長林明溱同意先試辦後再評估可行性。圖／南投縣政府提供

布農族 溫泉 林明溱

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