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青銀合作蔥油餅香噴噴 社頭鄉長聞香下馬也來露兩手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化醫院輔導的社頭鄉社區長照機構C據點今天香氣四溢，達德學生和據點長者合作製作蔥油餅。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院輔導的社頭鄉社區長照機構C據點今天香氣四溢，達德學生和據點長者合作製作蔥油餅。記者簡慧珍／攝影

炎炎夏日，點心比正餐還開胃，社頭社區長照機構C據點的長者今天和私立達德商工餐飲科學生一起桿麵糰做蔥油餅，學生有專業知識，長者有經驗，「青銀合作」之下的蔥油餅格外好吃，來賓一口接一口，越吃越順口。

防疫優先，達德商工餐飲科學生和少獅會成員一個多月沒到校上實體課程，今天走出校門參加活動都相當興奮。學生一到社頭鄉C據點先在戶外擺桌，鋪上保鮮膜，拿出麵糰、蔥花、油、芝麻材料等食材和桿麵棍、卡士爐、平底鍋、鍋鏟等烹飪工具。

學生和C據點的長者戴著口罩，在達德老師指導下桿麵糰、撒蔥花，有老先生說愛吃蔥，鋪上滿滿蔥花，桿開時麵皮破掉，也有婦人桿得太大片，餅皮因太薄而破掉。

學生和長者都抱著趣味輕鬆心情製作蔥油餅，失敗作品修修補補，過程中洋溢笑聲。完成的蔥油餅下鍋煎熟，香氣飄傳，社頭鄉長劉錦昌自稱聞香而來，加入煎蔥油餅的行列。

達德張姓學生表示，煎蔥油餅難度不高，但阿公、阿嬤各有不同訣竅，他能接收到長者智慧，自認收穫很大。許姓學生說，長者的子孫在外求學或工作，白天獨居未免寂寞，能和學生合作製作蔥油餅都相當高興，他從今天活動中覺得子孫要多陪伴家中長輩。

彰化醫院長照管理組長張文瀞說，社頭社區長照機構1樓C據點和2樓日照中心都以廚房餐食活動為特點，開辦「魔法廚房」讓長者挑菜、煮菜以提高活動參與度。達德學生把蔥油餅送給日照中心長者品嘗，完成視訊上課上不到的實境課。

長照 社頭鄉 獨居

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