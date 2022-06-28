喬友殉職消防員家屬盼立碑 彰縣府：表彰須有一致性

喬友大樓殉職消防員陳志帆家屬上午前往彰化縣政府陳情，希望縣長王惠美同意立碑紀念陳志帆，家屬指出，縣長從未對立碑一事表態，王惠美身為一縣的大家長，應出來面對家屬。

彰縣府發布新聞回應指出，政府對執勤公務員因公殉職表彰須有一致性，立碑訴求如成立，是否各地方也須比照辦理，立碑看似簡單，但讓生命獲得同等尊重才是普世價值。

位在彰化火車站前的喬友大樓去年6月發生大火，造成4死20多傷，4名死者中包含彰化縣消防局消防員陳志帆。意外發生後，家屬除要求追究相關單位責任外，也希望縣府立碑紀念陳志帆，提醒大家不要忘了喬友大火。

陳志帆的父母和妹妹及消防員工作權益促進會人員，今天在時代力量彰化縣議員吳韋達、民主進步黨籍彰化縣議員莊陞漢等人陪同下，前往彰縣府前廣場陳情，希望王惠美同意在彰化火車站前廣場立碑紀念陳志帆。

由於王惠美上午前往彰化縣文化局參加活動，陳志帆的妹妹陳裔筑等人隨後轉往文化局，想要找縣長陳情，彰化縣警察局彰化分局也出動員警在文化局前組成人牆，禁止抗議群眾入內，也舉牌警告活動違法。

陳裔筑說，今天來找彰化縣的大家長陳情，但縣長看到家屬一句話都沒說轉頭就走；今年5月內政部公布的調查報告也指縣府有10大缺失，縣長身為大家長應出來面對家屬而非逃避，縣民的眼睛雪亮，會對縣長的行為作出評斷。

消促會秘書長朱智宇指出，家屬希望縣府能在彰化火車站前立碑紀念陳志帆，但縣府表示火車站前土地非消防局所有，消促會前往拜訪土地所有人彰化市公所，彰化市長同意提供土地，消促會跟家屬事後再詢問縣府，縣府只說明已建請消防署在南投竹山鎮消防署訓練中心設立殉職紀念園區。

由於陳情人無法和王惠美見到面，一行人又回到彰化縣政府前廣場靜坐，表達不滿。