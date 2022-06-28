彰化COVID-19疫情降溫 夏日繽紛好讀節今如期開跑

彰化縣公共圖書館E化，即日起到縣立圖書館不必人工借書，下載彰化縣公共圖書館APP即可線上借、還或預約書籍，或親自前往縣立圖書館動一動手指操作三步驟操作自助借書機，就能輕鬆借、還書；在好讀節活動期間內借讀40本書並解開「藝探究竟小偵探」謎題還可獲贈紀念品。

2022彰化夏日繽紛好讀節今天開幕，同時啟用兩部自助借書機及彰化縣公共圖書館APP。開幕典禮中，縣長王惠美頒獎給第三屆小文青詩作與畫作比賽的優勝學生和指導老師，並示範用自助借書機。

小朋友嘗試操作自助借書機，圖書館人員指導按照步驟點選螢幕上的功能，點選借書、感應借閱證、感應圖書即完成借書，若借書沒經過自助借書機掃描，通過文化局大門的感應欄會發出嗶嗶聲，提醒借書者補借書程序。

王惠美說，隨著COVID-19疫情緩和，彰化縣文化局推出系列夏日閱讀活動，7月1日到8月31日使用彰化縣公共圖書館APP借書，可獲贈扇形車庫百周年拼圖，限量600份；7月1日展開2022彰化夏日繽紛好讀節─藝想書開悅讀趣系列活動，活動期間借閱滿40本書並完成「藝探究竟小偵探」解謎，就可得到限量版精美禮品。

文化局長張雀芬表示，公共圖書館APP和電腦版公共圖書館的功能一致，還可綁借書證，使用手機線上借、還書和預約借書更加便利。

「畫我家鄉─閱書閱有趣」集合施並錫等多名美術家的作品，將在縣立圖書館和全縣25鄉鎮市圖書館展出，展期內借閱館藏累計30枚集點章和觀賞畫展後完成學習單，就可兌換精美小禮。夏日繽紛好讀節期間參加我畫蒙娜麗莎和拼拼湊湊玩繪本，上傳作品可參加抽獎，400個獎品等著愛讀書人帶回家。