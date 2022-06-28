聽新聞
test
0:00 / 0:00
潭子電桿地下化十年有成 民代爭取千萬下地36支電桿
台中潭子區潭子街、仁愛街及福潭路，因鄰近潭子加工區，為當地早期發展區域，生活人口稠密，但路幅狹窄，加上電桿、電纜線錯落空中，影響市容景觀；立委楊瓊瓔爭取3900萬元經費，推動該地區36支電桿地下化，除恢復乾淨天際線外，也讓供電更穩定。
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國，推動台中潭子仁愛街、潭子街、福潭路電桿地下化，歷經10年，爭取3900萬經費推動36根電桿下地，今早邀集台電台中區營業處、潭子區公所等單位到場會勘，並舉辦工程說明會。
台電台中區營業處電務副處長黃建宏提到，潭子街、仁愛路下地案總經費約2000萬元，將拆除24支電桿，預定於今年10月底前完工；福潭路(仁愛路一帶)推進工程，目前正設計中，預定7月中申請路證，年底前完成推進40公尺，後續進行12支電桿下地，經費約1900萬元。
黃建宏表示，桿線下地技術並不困難，但須配合管線遷移，並增設地面型變電箱，潭子街、仁愛路分別有2及7座。由於地面型變電箱多被視為嫌惡設施，若有民眾反對，還請市議員、里長協助溝通協調，覓合宜設置地點。
市議員賴朝國服務處主任劉京益感謝台電公司配合，並表示終於可以掃除街道密布的空中蜘蛛網；潭北里長林俊堂、嘉仁里長林瑞文說，電桿下地除恢復乾淨天際線，讓路況更為整齊，也不必擔心強風吹斷電線，供電更為穩定。
「真的十年有成！」立委楊瓊瓔表示，電桿等電力設備地下化，對台電技術層面沒有太大問題，但須於地面增設地面型變電箱；潭子街、仁愛街及福潭路電桿地下化前後歷時10年，總算還給潭子市民美麗的天際線，未來下地工程完工，道路重新刨鋪，市容煥然一新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言