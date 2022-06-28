南投3學生獲總統教育獎 林明溱肯定最佳典範

南投縣紅葉國小洪琳惠、旭光高中張佑銘與田奕聖獲總統教育獎，縣長林明溱今天肯定學生積極突破困境是最佳典範；旭光高中歷年累計19名學生獲獎，堪稱總統教育獎南投縣搖籃。

仁愛鄉紅葉國小學生洪琳惠、南投縣立旭光高中國中部張佑銘、南投縣立旭光高中田奕聖獲得2022年總統教育獎，南投縣長林明溱今天接見表揚，林明溱致詞說，獲獎學生發揮堅韌生命力勇敢面對困境，在逆境中樂觀進取、積極向前，奮發精神是生命教育最佳典範。

洪琳惠是在紅香部落原住民，一年級加入學校柔道隊，雖然練習很辛苦，但在教練、師長、父親支持下，二年級參加縣運就拿下柔道金牌，她說，從小就想當運動選手，原本想練跆拳道，誤打誤撞加入柔道隊，練柔道很辛苦，不停摔人和被摔，但她覺得可以強身，忍耐繼續跟著教練、老師練習，目前比賽成績保持穩定。

洪琳惠說，以前學業成績普通，升上高年級後，開始覺得要認真學習，前陣子COVID-19疫情停課期間，老師特地每天晚上視訊教她數學，她也努力學習，終於拿到全校唯一的功課進步獎，畢業後將就讀有柔道校隊的草屯國中體育班，未來以東京奧運柔道銀牌選手楊勇緯為目標，要站上世界舞台奪獎牌為國家爭光。

張佑銘家住埔里鎮，從小與阿嬤相依為命，阿嬤每天辛苦從早到晚工作，激勵著張佑銘不被貧窮打倒的意志，國小畢業後被鼓勵推薦進入旭光高中國中部體育班，在空手道隊教練黃泰吉耐心、嚴格指導訓練下，終於在全中運拿下金牌，參加國手選拔也以第1名當選。

張佑銘接受媒體聯訪表示，從小跟在阿嬤身邊賣菜，阿嬤兼好幾份工作，一整天都沒休息，辛苦工作只為讓他溫飽，國二時阿嬤中風，需復健治療導致經濟壓力很大，他一度想轉回原學區就近照顧，但透過教練及阿嬤鼓勵追夢，留下來繼續苦練終於拿到金牌，現在他假日陪著阿嬤復健，也會跟著學長姐一起幫忙宮廟發物資、到育幼院教院童練空手道，感謝阿嬤給他溫暖的家。

田奕聖是花蓮阿美族原住民，幼時父母離異，父親因工作關係將他和哥哥託給嬸婆照顧，嬸婆將他們兄弟視如己出，國一時父親過世，此時他遇到黃泰吉教練，經教練耐心指導，除課業克服學習挫折，空手道比賽場上也有佳績並當選國手，更在109年全中運奪金牌。

田奕聖回憶說，無法負擔父親喪葬費，向當時的縣議員許阿甘求助，恰好許阿甘阿嬤是南投縣體育會空手道委員會主委，因此推薦給黃泰吉教練，國二時加入旭光高中空手道隊，某次練習時肚子劇烈疼痛，教練趕緊開車載他去醫院，讓他第一次感受到，原來除家人還有人如此關心他，也讓他打消離開空手道隊想法，未來目標是代表台灣出賽亞洲運動會並拿金牌。