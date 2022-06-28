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台中老人、兒童搶打潮不再 紛紛轉進文心森林公園站

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名學童今轉往文心森林公園接種站接種第二劑BNT。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名學童今轉往文心森林公園接種站接種第二劑BNT。圖／醫師施勝桓提供

台中長者搶打第4劑、兒童搶打BNT人潮不再，不少長者、兒童轉進市府常設的文心森林公園疫苗接種站。負責的診所醫師施勝桓說，隨著長者快打站剛結束，部分診所無法湊滿兒童疫苗開瓶人數，都轉進每天都開站的文心森林站，隨到隨打，今天上午50人接種，長者、兒童約各占一半。

台中市衛生局統計，台中市老人第4劑疫苗快打站22日、23日連打2日，受疫情、中央加碼送2劑快篩劑與500元禮券催打下，共11萬7368人接種，長者涵蓋率 「大邁進」28.83%，為六都第一；兒童BNT疫苗統計到昨天，第一劑有11萬6462人接種，第二劑有6429人接種，兒童第一劑、第二劑疫苗覆蓋率都是六都第一。

施勝桓說，文心森林公園站為與市府合作的外展疫苗接種站，每天上午9時到中午提供接種服務，採隨到隨打，包括長者、兒童和一般民眾都有提供疫苗接種服務，長者接種後一樣有提供接種禮2劑快篩劑、500元禮券。

施勝桓說明，文心森林公園站近日接種者以長者、兒童約各占一半，以今天為例，上午共50人接種，其中長者18人，兒童20人。長者接種部分，多數是錯過快打站時間，因為前幾劑都是免預約到快打站，因此第四劑也選擇到文心站，免預約，隨到隨打。

林姓家長表示，小孩第一劑是預約到診所接種兒童BNT疫苗，因為預約第二劑時，診所以預約人數不多無法開瓶，校園集中接種家長不能陪同，經轉介孩子到文心森林站接種，現場採隨到隨打，幾乎不用排隊，很快就打到。

施勝桓說明，也有不少家長詢問，孩子在接種完第一劑疫苗後確診，是否還需要接種第二劑？依據中央疫情指揮中心的指引，確診日起至少3個月，經醫師評估後可接種疫苗。為何還需接種？是因確診後雖會產生抗體，但抗體會衰退，打疫苗可增強免疫力。

台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，長者與兒童、家長假日轉往文心森林公園外展疫苗接種站接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，長者與兒童、家長假日轉往文心森林公園外展疫苗接種站接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名長者今轉往文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名長者今轉往文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，長者與兒童、家長昨轉往文心森林公園外展疫苗接種站接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，長者與兒童、家長昨轉往文心森林公園外展疫苗接種站接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，長者與兒童、家長假日轉往文心森林公園外展疫苗接種站接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，長者與兒童、家長假日轉往文心森林公園外展疫苗接種站接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，3名學童在家長陪同下，轉往文心森林公園接種站接種第二劑BNT。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，3名學童在家長陪同下，轉往文心森林公園接種站接種第二劑BNT。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名學童在家長陪同下，轉往文心森林公園接種站接種第二劑BNT。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名學童在家長陪同下，轉往文心森林公園接種站接種第二劑BNT。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名長者今轉往文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
台中市長者、兒童搶打疫苗潮不再，一名長者今轉往文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供

疫苗 森林公園 BNT

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