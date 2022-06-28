伏流水＋珍珠串計畫 蔡其昌：南台中未來供水無虞

台中市霧峰、大里、太平一帶位處供水系統末端，去年旱災期間頗受缺水之苦，立法院副院長蔡其昌、立委何欣純今聯袂開記者會，表示爭取在霧峰開發伏流水、興建南台中淨水場，以及引流彰雲地區水源的計畫，政院很快就會核定，未來原本是水尾的南台中地區就會變成水頭，最多可獲供應台中地區20%的水源，水源即不虞匱乏。

對於伏流水井位在烏溪旁，今有農民特別跑到記者會現場，表示擔心未來烏溪水源是否會因此減少，影響農業灌溉？水利署總工程司林元鵬說，伏流水井是在水的下游，且是在河床下，並不影響烏溪水源。至於當地舊正里長建議淨水廠雇用員工時應優先進用在地民眾，自來水公司人員亦當場應允。

水利署人員說，要讓南台中地區供水穩定，就是要有多個水源，因此除了現有水源，另還在烏溪下游開發伏流井，目前除了已完成的烏溪伏流水一期已完工，並供水給彰化福田淨水廠、興建中的二期未來供應給鳥嘴潭人工湖，正報請行政院核定推動第三期工程，未來可以每天提供5萬噸水給預計興建的南台中淨水場，提供南台中地區使用。

水利署人員說，烏溪伏流水三期工程預計2026年完成，南台中淨水廠則是利用農委會農業藥物毒物試驗所旁的一塊機關用地興建，預計2028年興建完成，這中間若遇緊急情況，因烏溪伏流水已提前供應，也可以淨水設備處理後使用。

何欣純說，水利署2026年完成打通中區水源供應的「珍珠串計畫」後，中彰雲三地水源可以相互調節，加上烏溪伏流水三期計畫，南台中即多增加兩個水源，供水會更加穩定。