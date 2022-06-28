11萬名6個月到5歲幼兒打疫苗 盧秀燕：最晚7月中旬啟動

台中市長盧秀燕表示，市府已規畫6個月到5歲的幼兒疫苗注射，全市約有11萬名，因第一次施打、年齡又偏小，市府更加謹慎，中央預計7月初幼兒疫苗到貨，中市府力拚最晚7月中旬啟動接種。

台中市政府今天舉行政會議，盧秀燕宣布，最慢7月中旬，市府會為11萬名6個月到5歲幼兒，接種疫苗。

市長盧秀燕說，7月6日市民期盼20年的台中國際會展中心將上梁，是台中成為經貿城市的重要建設，也是大家的會展中心，市府運送鋼梁至市府廣場邀請民眾一同簽梁；6月24、25日兩天約有逾2000人簽名，每面甚至鋼梁底部都簽滿，市民對市政建設的關心與參與，令人感動。

盧秀燕指出，市府推動「iBike倍增計畫」目前YouBike 2.0建置突破1100站，她上任前有329站，上任後目標再增加千站，年底可達1329站，目前設1107站。盧秀燕強調，目前也導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」6都唯一引進的城市，除自身踩踏動力外，加上電力輔助，讓民眾爬坡更輕鬆。

盧秀燕提到，市府進行多項重大建設，如大台中轉運中心日前已開工，未來將達到「7接7轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車，均可運轉、接駁，總建設經費達19億元；水湳轉運中心也已完成工程評選，很快會開工；豐原轉運中心也將在今年底前完工啟用；另太平國民暨兒童運動中心也完成工程評選，很快將會開工。