台灣基進推4名中市議員參選人 從地方深化民主

台灣基進黨主席陳奕齊今天表示，台中是六都中地方傳統勢力扎根最深的地方，台灣民主如果要進一步深化必須掃除陋習，4名參選人要擾動台中傳統政治的池水，從地方開始深化民主。

台灣基進今天上午在台中市議會前廣場召開記者會，公布4名台中市議員參選人，分別為太平區的林宜蓁，東勢、石岡、新社、和平區的徐煊博，后里、豐原區的陳若庭，北屯區的楊欣怡，繼續實現台灣基進扎根地方基層、深耕台中的承諾。

陳奕齊強調，台灣的政治停滯不前，並不是因為藍綠惡鬥，而是在政治攻防中「把扯後腿當作監督」。台灣基進要成為專業、優質的政治監工隊伍。台中是六都中地方傳統勢力扎根最深的地方，台灣民主若要深化就必須把這些陋習掃除。

台灣基進秘書長暨中彰投黨部代理主委王興煥指出，在台中推出4名參選人，透過議會監督實踐「青年未來，就業安居」的城市願景，實現「保障國家安全」、「提升民主品質」、「促進社會公平」的堅持與專業，使綠川流水、柳川微風，成為台中人記憶所繫之處，傳遞一個城市的認同與幸福。