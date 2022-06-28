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北屯崇德商圈推複合商場今年底動工 可停近千格汽機車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市興建崇德昌平停車場，預計年底動工。圖／交通局提供
台中市興建崇德昌平停車場，預計年底動工。圖／交通局提供

台中市交通局推動台中市立體停車場BOT、OT案，促進民間參與公共建設案，北屯區崇德昌平停車場即採BOT案，開發地下3層、地上11層的複合式商場與停車場，當地鄰近新興的崇德商圈，又有重劃區， 停車需求高，交通局已召開地方說明會，預計今年底開始動工。

北屯區人口數近30萬人，全區人口最多，停車大不易。台中市政府在崇德路與山西路交叉口的仁和公園，以BOT方式興建崇德昌平停車場，開發地下3層、地上11層的停車場及商場複合式建築。交通局已召開地方說明會，預計今年底開始動工，滿足新興崇德商圈的停車需求。

交通局長葉昭甫指出，北屯區的崇德昌平停車場，完工後可提供482席汽車停車位及554席機車停車位（含80席自行車停車位)當地是新興商圈，餐飲業發達。停車場地面層將設置下沈式廣場、共融公園等，複合式規劃活動中心、休閒運動設施，並設置商場活絡地方經濟。

葉昭甫強調，交通局持續推動BOT與OT案，透過民間資金投入公共建設，提升興建與經營效率，並有效紓解當地停車需求， 兼顧活絡經濟。

停車場 BOT 台中市

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