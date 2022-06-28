半世紀就地燒紙錢或送焚化廠 彰化田尾今啟用環保金爐

彰化縣花鄉田尾的懷恩堂建造逾半世紀卻沒金爐，鄉民祭祀祖先後，露天燃燒紙錢或交給清潔隊送到彰化縣溪州焚化爐焚燬，很不環保的措施長期被詬病，鄉公所今天啟用造價400萬元環保金爐，鄉民不必再做出不環保的祭祖行為。

田尾鄉長林守政、鄉代會副主席傅喬鈺等地方民代和士紳，今天都出席這場田尾鄉重要的傳統民俗儀式，眾人焚香祝禱神明和田尾先民庇佑田尾鄉興旺，接著開啟金爐。

還沒啟用環保金爐前，有的鄉民就地燃燒紙錢，因懷恩堂位在田尾地標怡心園旁，露天燃燒影響遊客的興致，近年環保局推動集中焚燒，田尾鄉清潔隊把紙錢運到溪州焚化爐，環保局強調已經按民俗儀式淨爐，但郷民仍認為對祖先不敬。

鄉長林守政說，鄉公所編列預算獲鄉代會大力支持，購置造價400萬元的環保金爐，每年處理量超過80公噸，燃燒後所排放的廢氣符合政府空氣汙染防制法等相關規範，既能改善空汙又兼顧民俗信仰傳統，為地球環保盡一份心力。

環保金爐外觀採傳統閩式建築搭配民俗意象設計，爐體採用304加310S不銹鋼建造，一體成型，過濾系統設備包覆在金爐內部，不占用空間，流體化床系統能達到完全燃燒的效果，有效防止傳統金爐燃燒後產生的黑煙，水洗系統與煙塵過濾設備可有效收集與處理飛灰，爐內氧化分解金紙燃燒所產生的氮氧化物及硫氧化物，發揮無塵功能。